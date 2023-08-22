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ПЛН-ТВ: Празднование 550-летия Псково-Печерского монастыря и дня Успения Божией Матери

28 августа в Печорах прошли праздничные мероприятия в честь 550 летия Псково-Печерского монастыря, города Печоры и дня Успения Божией Матери. Состоялись божественная Литургия около Михайловского собора, которую провел митрополит Псковский и Порховский Тихон, и крестный ход вокруг обители; открытие и освещение памятников Псково-Печерским старцам, бабушке и мозаики с изображением Пресвятой Богородицы.

Также в этот день открыли картинную галерею архимандрита Алипия (Воронова) и подписали соглашение об открытии филиала Государственного Русского музея при Псково-Печерском монастыре при участии генерального директора Русского музея Аллы Маниловой. Затем губернатора Псковской области Михаила Ведерникова наградили орденом Сергия Радонежского и провели церемонию гашения конвертов, выпущенных в честь 550-летия Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря при участии генерального директора Почты России Михаила Волкова.

Как прошел праздник - в сюжете ПЛН-ТВ.