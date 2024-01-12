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Свыше 30 рождественских встреч провели в картинной галерее в Печорах

33 рождественские встречи прошли в гостином зале картинной галереи архимандрита Алипия (Воронова) при Псково-Печерском монастыре с 30 декабря по 8 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской епархии.

Фото здесь и далее: Ярослав Шувалов

Каждая из встреч была посвященная одной из пяти тематик:

беседа «Певец леса». По творчеству И. И. Шишкина,

беседа «Библейские сюжеты в цикле картин В. Д. Поленова «Из жизни Христа»,

беседа «Рождество Христово в иконографии»,

детская развивающая программа «Смотрим, размышляем, фантазируем»,

детская развивающая программа «В мире художественных образов».

«Посетители картинной галереи имели возможность выбрать мероприятия в соответствии с их предпочтениями, благодаря разнообразию представленных тематик. Рождественские встречи стали важным культурным событием не только для прихожан монастыря, но и для всех печерян и гостей города, желающих окунуться в атмосферу рождественских традиций и русского искусства», - заключили в Псковской епархии.