Свыше 30 рождественских встреч провели в картинной галерее в Печорах

33 рождественские встречи прошли в гостином зале картинной галереи архимандрита Алипия (Воронова) при Псково-Печерском монастыре с 30 декабря по 8 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской епархии.
Фото здесь и далее: Ярослав Шувалов
Каждая из встреч была посвященная одной из пяти тематик:
«Посетители картинной галереи имели возможность выбрать мероприятия в соответствии с их предпочтениями, благодаря разнообразию представленных тематик. Рождественские встречи стали важным культурным событием не только для прихожан монастыря, но и для всех печерян и гостей города, желающих окунуться в атмосферу рождественских традиций и русского искусства», - заключили в Псковской епархии.