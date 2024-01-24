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Ежемесячный крестный ход состоялся вокруг Пскова

Традиционный ежемесячный крестный ход вокруг города Пскова состоялся 20 января. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в Псковской епархии.

Фото здесь и далее: Псковская епархия

В январе крестным ходом вокруг областного центра прошли прихожане храма Покрова и Рождества Пресвятой Богородицы (от Пролома) города Пскова во главе с настоятелем храма протоиереем Владимиром Танцуриным.

Часть пути вокруг города крестоходцы проделали пешком, а часть – на автобусе. Во время поездки и крестного хода совершалось пение молитвословий Господу Богу, Пресвятой Богородице и святым угодникам Божиим.