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Митрополит Арсений совершил вечерню с чином прощения в Псково-Печерском монастыре

Вечером 17 марта, накануне понедельника первой седмицы Великого поста митрополит Псковский и Порховский Арсений совершил вечерню с чином прощения в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Фотографии: Псковская епархия / Артемий Бондарев

По окончании богослужения митрополит, братия обители, студенты Псково-Печерской духовной семинарии и прихожане монастыря испросили друг у друга прощения и взаимных молитв.

В тот же день митрополит Арсений совершил божественную литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова. Ему сослужили настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора иеромонах Алексий (Годлевский) с соборным духовенством.

Песнопения литургии исполнил Архиерейский хор Псково-Печерского монастыря под управлением Марии Быковой. За богослужением молились прихожане кафедрального собора и православные псковичи.