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Международные Александро-Невские чтения пройдут в Пскове 16 и 17 мая

XV Международные Александро-Невские чтения пройдут в Пскове 16 и 17 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковской епархии.

Тема чтений: «Великий князь Александр Невский и ключевые фигуры его родословия в истории России».

Планируется провести торжественное открытие чтений, пленарное заседание, работу секций, подведение итогов и закрытие чтений.

На чтения приглашаются общественные деятели, священнослужители, военнослужащие, ученые, историки, искусствоведы, педагоги, руководители различных городов и регионов, студенты и курсанты.

По итогам выступления участников чтений планируется издание сборника статей докладчиков (включая присвоение кодов ISBN, УДК и ББК, рассылку по библиотекам, регистрацию в Российской книжной палате) с размещением в РИНЦ.

Мероприятие пройдет по благословению митрополита Псковского и Порховского Арсения, при поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и руководства города Пскова.

Для участия в чтениях необходимо прислать в адрес оргкомитета анкету-заявку (скачать анкету).

Желающие принять участие в издании сборника докладов должны прислать текст статьи до 26 апреля 2024 года (требования к оформлению).

Статьи и научные работы можно присылать по адресу: Россия, 180002, г. Псков, улица Мирная, 1, а/я 518, настоятель протоиерей Олег Гаясович Тэор. E-mail: olegteor@gmail.com.