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Главный колокол Свято-Троицкого собора в Острове освятили и подняли на колокольню

Главный колокол Свято-Троицкого собора в Острове был освящен и поднят на колокольню. Об этом сообщается в группе редакции газеты «Островские вести» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: группа редакции газеты «Островские вести» в социальной сети «ВКонтакте»

В Свято-Троицком соборе состоялась божественная литургия, по завершении которой был освящен и поднят на колокольню главный колокол собора весом в три тонны.

Разделить это знаменательное событие пришли неравнодушные островичи и гости города.

Настоятель Свято-Троицкого собора священник Роман Павлов поздравил собравшихся прихожан с великим торжеством, пожелав всем крепости духа и веры, а также посвятил присутствующих в историю появления долгожданных колоколов.

«После советской эпохи в нашем храме долгое время использовались для звона пустые кислородные баллоны. Но, по Божьей милости, в прошлом году на праздник Ильи Пророка, в наш храм позвонил житель Воронежа, который выразил желание посетить собор и город Остров, а также пожертвовать в наш храм колокола. Благотворитель сдержал своё слово и уже через полтора месяца уведомил нас о том, что изготовление колоколов уже начато», - поделился с присутствующими Отец Роман.

Прихожанка Свято-Троицкого собора Зинаида Сидорова участвует в жизни храма уже много лет. Женщина признается, что этот день для неё настоящий праздник: "Сегодняшнее событие — это праздник и большое счастье для прихожан, потому что все мы — братья и сёстры, а храм — наш общий дом, который мы должны благоустраивать и украшать. Когда-то он стал невольным свидетелем всех исторических событий. Видел и разруху, и возрождение. Хочется, чтобы островичи помнили об этом всегда и принимали участие в жизни нашего храма как можно чаще», — пожелала Зинаида Сидорова.

Пономарь храма Святой Троицы Михаил Иванов освящение и поднятие главного колокола Свято-Троицкого собора также считает важнейшим событием: «Этот колокол для нас и нашего храма — как великая награда. Мы встречаем его с радостью и молитвой Господу, за то что он услышал нас», — прокомментировал мальчик.

По завершению божественной литургии, отец Роман провёл торжественный чин освящения главного колокола, который на глазах у всех присутствующих был поднят в колокольню.

«Мы очень рады, что у нас теперь есть колокола. Это большое счастье, потому что колокол — это сердце и голос храма» — поделилась Зинаида Сидорова.