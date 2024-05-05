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Митрополит Псковский и Порховский Арсений обратился с пасхальным посланием к православным псковичам. ВИДЕО

Митрополит Псковский и Порховский Арсений обратился с пасхальным посланием к православным псковичам. Послание священнослужитель опубликовал в своем Telegram-канале.

Православные христиане отмечают Светлое Христово Воскресение — Пасху — сегодня, 5 мая.

Светлое Христово Воскресение — самый большой и светлый христианский праздник. Этот праздник еще называют Пасхою Христовой, то есть Днем, в который совершилось наше перехождение от смерти — к жизни и от земли — к Небу. Пасха — самый древний и важный праздник богослужебного года.