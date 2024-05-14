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Продолжаются ремонтно-реставрационные работы в Псково-Печерском монастыре

Продолжаются ремонтно-реставрационные работы в Псково-Печерском монастыре, помимо этого продолжается благоустройство города Печоры. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

️На Соборной площади проведены археологические изыскания, проложены коммуникации, выполнена укладка тротуаров, высадка цветов и деревьев, устройство освещения.

️На Святой горке реализован проект по спасению памятника природы - 600-летнего монастырского дуба.

️Разработана проектная документация реставрации Успенской церкви и Михайловского собора.

️Продолжается реставрация башен Святых ворот XVII –XVIII в., Верхних решеток XVI в. и Нижних решеток XIX в., Изборской, Тарарыгинской, Тайловской, Тюремной, Благовещенской, Никольской башен, крепостных стен XVI в., Лазаревской церкви 1800 г. с подклетами XV в., Сретенской церкви 1870 г., Благовещенской церкви 1541 г., Ризницы XV-XVI в., Большой звонницы XV в.

️Завершаются работы по прокладке инженерных сетей внутри монастыря (хозяйственно бытовой и ливневой канализации, водоснабжения, отопления и электричества).