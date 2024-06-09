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Николай Козловский поблагодарил епископа Великолукского и Невельского Сергея за преданность вере и Церкви

Глава Великих Лук Николай Козловский поблагодарил епископа Великолукского и Невельского Сергея за преданность вере и Церкви.

Фото: Великолукская епархия

«Хочу от всей души поблагодарить Епископа Великолукского, Невельского Сергея за преданность вере и Русской Православной Церкви. Хочу отметить, что Владыка Сергий заслуживает самой искренней и глубокой признательности за тот большой вклад, который он вносит в развитие Великолукской епархии, укрепление в душах великолучан православной веры и духовно-нравственное воспитание молодёжи города Великие Луки, а также возрождение православных святынь на великолукской земле», - отметил Николай Козловский в своем видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

Отдельно Николай Козловский поблагодарил владыку Сергия за конструктивное взаимодействие с органами власти и активное участие в жизни города Великие Луки.

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Напомним, строительство храма Успения Пресвятой Богородицы в Великих Луках возобновлено после четырехлетнего перерыва. Он будет иметь военное направление.