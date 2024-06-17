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«Пастырь»: О значении Дня Святой Троицы

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Пастырь», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Это программа, в рамках которой представители Псковской епархии рассказывают радиослушателям о церковных праздниках и особенностях православных традиций. В воскресенье, 23 июня, верующие отмечают День Святой Троицы. Подробнее о значении и традициях православного праздника рассказал клирик Свято-Троицкого Кафедрального собора города Пскова священник Антоний Афанасьев.

Предлагаю поговорить о празднике Святой Троицы. Он будет свершаться в грядущее воскресенье, на Пятидесятый день после праздника Светлого Христового Воскресения.

Предшествует ему праздник Вознесение Господня, который мы праздновали на 40-й, в свою очередь, день после Пасхи. Праздник Пятидесятницы (или День Святой Троицы) завершает цикл подвижных праздников.

Какие же события произошли в день празднуемого события? На святых апостолов, которые были собраны в Сионской горнице, сходит Дух Святой и, как описывает евангелист Лука, при шуме ветра, как бы в виде огненных языков, апостолы получают обещанный им Спасителем дар Духа Святого.

Какое же изменение происходит с апостолами? День сошествия Святого Духа на апостолов называется еще и днем рождения Церкви. Все же до праздника Пятидесятницы апостолы не выходили на проповедь, не проповедовали открыто перед людьми о том, что они слышали от своего учителя. Они все еще пребывали в некоем трепете. И пока что проповедь «Слово Божие» не распространялась среди людей, ученики были той малой группой, которая хранила божественные глаголы своего учителя.

А в день сошествия на них Духа Святого, в день Пятидесятницы, они получают эту смелость, дерзновение, которое дает им мужество. Дух Святой укрепляет их души, и они выходят на проповедь перед многими людьми. Мы слышим, что они говорят о Боге, о событиях, свидетелями которых являются, событий, предшествующих в евангельской истории, и не боятся проповедовать, и говорят убедительно, и никто не может им даже что-либо противоречить. Свои слова они подкрепляют чудесными деяниями, и даже тень святого апостола Петра, касаясь других людей, может быть, расслабленных, больных, исцеляет. И этот дар Духа Святого не остаётся их личным обладанием. Они передают его всем верующим. И уже далее происходит рост Святой Церкви, происходит проповедь «Слово Божие». И до сих пор мы веруем, что этот дар Святого Духа, Третьей Ипостаси Святой Троицы, живет в Церкви и поддерживает ее существование. Каждый член Церкви пользуется благами Духа Святого. Мы знаем, что Церковь во многих песнопениях подчеркивает, что всякое творение оживотворяется Духом Святым, то есть его существование поддерживается благодатью Божией.

Но может возникнуть вопрос: живет человек без Бога, без Церкви и может утверждать, что «не чувствует никакой благодати». Ответ на этот вопрос может быть следующим: святитель Иоанн Златоуст, великий учитель Древней Церкви, говорит, что если человек живет, не веруя, не доверяя Богу, и живет так, что страсти, различные привязанности обладают его жизнью, то он утрачивает ощущение, утрачивает чувство и осознание действия Святого Духа в этой жизни, в этом мире в целом и в частности в его собственной жизни. Не говорится о том, что в результате такой безбожной греховной жизни благодать Духа Святого полностью отнимается. Нет. Святитель подчеркивает: человек перестает чувствовать соучастие Бога в своей собственной жизни. А когда происходит такое отступление от Бога, когда происходит духовное ослепление, то человек оказывается в очень плачевном состоянии, и события, которые наполняют его жизнь, могут показаться какой-то грудой, хаотически нагромождённой, и без связанной цепочкой событий, которые непонятно откуда пришли и непонятно для чего совершаются. Жизнь может показаться бессмысленным процессом, бессмысленной игрой каких-то внешних сил, действия которых преодолеть невозможно и вообще непонятно, для чего жизнь человеку дана. Вот в периоды такого оскудения он может впасть в глубокое уныние.

И, напротив, если мы соблюдаем те правила жизни, которые нам предлагаются самим Господом и которые запечатлены, сохранены, переданы нам в Священном писании через труды святых отцов, то напротив, мы становимся как бы целостными, неповрежденными сосудами, которые могут наполняться, в которых может удерживаться благодать Духа Святого. Присутствует тогда в жизни человека ведение и понимание, для чего ему жизнь дана, что означает то или иное событие в его жизни, к чему Господь его призывает. Тогда же каждое, даже малейшее событие не остается без внимания человека, без осознанности того, для чего оно происходит и к чему, каким путем ведет меня Господь. Когда человек обладает этим ведением, то начинает наблюдать полноту премудрости Божией, наполняющей жизнь этого мира.

Завершая разговор о празднике Пятидесятницы, о Дне Святой Троицы, нужно отметить, что накануне совершается Троицкая родительская суббота, когда Церковь поминает всех усопших православных христиан, подчеркивая, что и все предшествующие поколения, которые уже совершили путь своего земного странствия, также пользовались благодатью Духа Святого, и благодарит Господа за то, что они в свою очередь дали дар этой жизни и последующим поколениям. Поэтому по традиции верующие люди приходят в этот день в храмы, возносят свои молитвы о своих почивших предках и, может быть, в каких-то случаях отправляются и на кладбище, чтобы и там, уже как бы оказавшись рядом с могилами своих усохших сродников, также продолжить вознесение к Господу благодарственных молитв за то, что когда-то и их предки получили дар жизни и реализовали его. Дай Бог, если стяжав Духа Святого.

На этом мы сегодня завершим. Всех поздравляю с грядущим праздником Днем Святой Троицы и призываю найти время и силы для того, чтобы прийти и воздать хвалу Господу за торжественным богослужением. А у нас в главном кафедральном соборе города Пскова, в Троицком соборе, будет престольное празднество, престольные торжества, которые возглавит наш правящий архиерей, митрополит Арсений. До новых встреч!