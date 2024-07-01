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Митрополит Арсений принял участие в праздновании памяти преподобного Михаила Клопского в Новгородской митрополии

Митрополит Псковский и Порховский Арсений принял участие в праздновании памяти преподобного Михаила Клопского в Новгородской митрополии 6 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Фото здесь и далее: Псковская епархия

В день памяти преподобного Михаила Клопского, в Свято-Троицком Михайло-Клопском мужском монастыре Новгородской митрополии была совершена Божественная Литургия. Праздничное богослужение совершили: митрополит Новгородский и Старорусский Лев и митрополит Псковский и Порховский Арсений.

Высокопреосвященнейшим Владыкам сослужило духовенство Новгородской и Псковской епархий. По окончании Литургии был совершен молебен и крестный ход.