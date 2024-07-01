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Архиепископ Матфей назначен главой Псковской митрополии

Архиепископ Матфей назначен главой Псковской митрополии. Об этом сообщили в группе Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь в соцсети «ВКонтакте»

25 июля в зале заседаний Священного Синода Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом ставропигиальном монастыре в Москве Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил очередное заседание Священного Синода Русской Православной Церкви, в результате которого было принято решение о назначении Архиепископа Матфея и определен новый пост митрополита Арсения.

Митрополит Арсений покинул Псковскую область, и стал преосвященным Звенигородским, викарием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Кафедру в Псковской области он возглавлял менее года, с 11 октября 2023 г.