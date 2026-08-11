Рождество святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских отмечают 11 августа. Не известно точно, когда и где впервые установили этот праздник. Он не встречается ни в одной современной поместной православной церкви, сообщили в Псково-Печерском монастыре.

Фото: Никольский храм; Никола Ратный

Сегодня Рождество святителя Николая — исключительно русская церковная традиция, которая, однако, имеет древние исторические корни (известен уже с XII–XIII веков).

Известно, что в Великом Новгороде был основан монастырь во имя Рождества святого Николая. Сохранились документальные свидетельства XVI века о совершении крестного хода в этот день, а в 1657 году была составлена служба. Отсутствие праздника в месяцесловах других православных церквей и стало, скорее всего, причиной упразднения его празднования и в русской церкви в правление Екатерины II. И только в 2004 году, по благословению Патриарха Алексия II, почитание Рождества святителя Николая было возобновлено.

«Помянем родителей свтятителя Николая – Феофана и Нонну. Царствие Небесное!» — отметили в монастыре.

Воздвигая крепостные стены в XVI веке, преподобномученик Корнилий устроил над Святыми вратами обители храм в честь святителя Николая. Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) писал: «Строя церковь святителя Николая ратного, преподобный Корнилий призывал скоропослушливого молитвенника на охранение обители…».

Резной образ святителя Николая - одна из главных святынь храма. Он в полном святительском облачении, в правой руке держит меч, а в левой — храм. Меч в руке Святителя, прежде всего, меч духовный, истребляющий грех, и защита истинной веры.

В 1944 году освобождение Печор от фашистов началось в праздник иконы Божией Матери «Одигитрия» и окончилось в день рождения святителя Николая.