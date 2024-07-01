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Священник провел личные беседы с осужденными в псковской колонии

Исправительную колонию №4 в селе Середка Псковского района посетил протоиерей Николай Егоров – настоятель храма святителей Николая и Спиридона села Середка. Он провел на территории учреждения службу, после чего лично поговорил с каждым осужденным. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Встреча священника с отбывающими наказание состоялась по инициативе сотрудников отдела по воспитательной работе с осужденными ИК-4. Она носила профилактический характера и была направлена на разъяснение недопустимости совершения членовредительства с точки зрения христианства, а также повышение моральных качеств осужденных.

В ходе беседы отец Николай рассказал о роли веры в жизни человека, греховности поступков, связанных с преднамеренным лишением себя жизни, напомнил заповеди Священного Писания, запрещающие помыслы и желания, связанные с суицидом. Он предложил слушателям определить свои жизненные ориентиры и цели, помогающие обрести внутренний покой.

В конце встречи все осужденные имели возможность индивидуально пообщаться с батюшкой, получить ответы на волнующие вопросы, а также исповедоваться и причаститься.