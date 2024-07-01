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Становление церковно-певческой традиции на Псковской земле обсудят на лекции

Очередные Александро-Невские беседы состоятся в воинском храме святого князя Александра Невского в Пскове 8 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Тема мероприятия: «Роль архиепископа Арсения (Стадницкого) в становлении церковно-певческой традиции на Псковской земле и организации всероссийского певческого праздника в городе Пскове в 1911 году». В качестве лектора выступит краевед, экскурсовод Юлия Никифорова.

Беседа состоится при библиотеке храма Александра Невского (улица Максима Горького, 67). Мероприятие начнётся в 18:00.

Справки по телефону: 8(8112)72-14-41.