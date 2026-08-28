Успение Пресвятой Богородицы отмечают сегодня в Псково-Печерском монастыре

Православные отмечают сегодня праздник Успения (кончины) Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии - один из двенадцати (двунадесятых) главных праздников Православной церкви.

Он предваряется строгим Успенским постом и празднуется Православной церковью по новому стилю - 28 августа. В этот день во всех православных храмах проходят торжественные богослужения.

В Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре сегодня - престольный праздник. Тысячи паломников со всей России соберутся в обители, чтобы вместе отметить это событие.

Фото: Псково-Печерский монастырь / Telegram

По традиции в Успение Пресвятой Богородицы пройдет торжественное открытие этнокультурного фестиваля народа сето «Сетомаа. Семейные встречи». Мероприятие, посвященное в этот раз Году единства народов России, будет проходить на территории единственного в России музея-усадьбы народа сето - одного из главных объектов этнографического туризма региона, расположенного в подлинной усадьбе семьи Кюлаотс конца XIX - начала XX века.

В программе предусмотрены выставки, экскурсии по музею-усадьбе, ярмарка ремесел, творческие мастер-классы, а также выступления фольклорных фестивалей.

Накануне Успения Пресвятой Богородицы, 27 августа, митрополит Псковский и Порховский Матфей возглавил всенощное бдение, которое посетили множество паломников и верующих не только из Псковской области, сообщили в Telegram-канале Псково-Печерского монастыря.

Его высокопреосвященству сослужили архиепископ Абаканский и Хакасский Ионафан, епископ Рыбинский и Романова-Борисоглебский Вениамин, архимандрит Филарет (Кольцов) с братией в священном сане и гости обители.

Песнопения всенощного бдения исполнили братский хор под управлением монаха Антония (Лисова) и Архиерейский хор под управлением Марины Владимирцевой.

Фото: Псково-Печерский монастырь / Telegram

После Вознесения Господа Матерь Божия оставалась на попечении апостола Иоанна Богослова, а в его отсутствие жила в доме его родителей близ горы Елеонской. Для апостолов и всех верующих она была утешением и назиданием. Беседуя с ними, Матерь Божия поведала о чудесных событиях Благовещения, бессеменного зачатия и нетленного от Нее рождения Христа, Его младенчества и всей земной жизни. Подобно апостолам, она насаждала и утверждала Христианскую церковь Своим присутствием, словом и молитвами.

Обстоятельства Успения Божией Матери известны в Православной церкви от времен апостольских. Пречистое тело Матери Божией было погребено на семейном кладбище. С самого погребения Ее христиане благоговейно чтили гроб Матери Божией и устроили на том месте храм. В храме хранились драгоценные пелены, которыми было повито пречистое и благоухающее тело.

Успенье Пресвятой Богородицы совершается после Успенского поста, которых проходит в период с 14 по 27 августа и в народе называется спожинками (или госпожинками), так как праздник Успения знаменовал собой завершение уборки урожая — спожинать означало дожинать. Слово спожинки превратилось в госпожинки по созвучию со словом госпоженка, как иногда в народе называли Богоматерь.

Католическая церковь празднует Успение Пресвятой Богородицы 15 августа.

Ранее сообщалось о возвращении в Псков исторически знаковой иконы XVI века «Успение Богоматери» в преддверии православного праздника.