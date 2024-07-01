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Церковь / Новости епархии

Якиманский девичий монастырь с Полонища станет темой лекции в Пскове

08.08.2024 17:43|ПсковКомментариев: 0

Очередные Александро-Невские беседы состоятся в воинском храме святого князя Александра Невского в Пскове 15 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Тема мероприятия: «Якиманский девичий монастырь с Полонища». В качестве лектора выступит старший научный сотрудник Древлехранилища Псковского музея-заповедника Арсений Постников.

Беседа состоится при библиотеке храма Александра Невского (улица Максима Горького, 67). Мероприятие начнётся в 18:00.

Справки по телефону: 8(8112)72-14-41.

Теги: #лекция
Источник: Псковская Лента Новостей
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