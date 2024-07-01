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Митрополит Матфей: Работы в Печорах идут в графике

Митрополит Псковский и Порховский Матфей на встрече с губернатором Псковской области доложил о положительных результатах работ по благоустройству в Печорском муниципальном округе. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова

«Мы достаточно тесно работали с владыкой Тихоном, одной командой, поэтому и получались такие результаты. Рассчитываю, что с вами взаимодействие будет так же выстроено», – отметил Михаил Ведерников.

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На сегодняшний день более 60 объектов находятся в работе, ведется проектирование новых. Производятся противоаварийные работы. Благоустраиваются сети, ливневые канализации.

«Тот маршрут, который был задан владыкой Тихоном, сейчас вполне реализуется. Ведутся работы и по переносу братского корпуса, и в целом все идет в графике и в тех планах, которые определены», – отметил в ходе встречи митрополит Матфей.

В память о первой рабочей встрече митрополит Матфей вручил губернатору образ иконы Казанской Божией Матери.

Напомним, более 1,4 млрд рублей было направлено на реконструкцию коммунальной инфраструктуры, благоустройство территорий и обновление общественного транспорта в Печорах.