Митрополит Матфей: Работы в Печорах идут в графике

Митрополит Псковский и Порховский Матфей на встрече с губернатором Псковской области доложил о положительных результатах работ по благоустройству в Печорском муниципальном округе. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.
Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
«Мы достаточно тесно работали с владыкой Тихоном, одной командой, поэтому и получались такие результаты. Рассчитываю, что с вами взаимодействие будет так же выстроено», – отметил Михаил Ведерников.
На сегодняшний день более 60 объектов находятся в работе, ведется проектирование новых. Производятся противоаварийные работы. Благоустраиваются сети, ливневые канализации.
«Тот маршрут, который был задан владыкой Тихоном, сейчас вполне реализуется. Ведутся работы и по переносу братского корпуса, и в целом все идет в графике и в тех планах, которые определены», – отметил в ходе встречи митрополит Матфей.
В память о первой рабочей встрече митрополит Матфей вручил губернатору образ иконы Казанской Божией Матери.
Напомним, более 1,4 млрд рублей было направлено на реконструкцию коммунальной инфраструктуры, благоустройство территорий и обновление общественного транспорта в Печорах.