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Митрополит Матфей проверил ход строительства храма в Останкино

Митрополит Псковский и Порховский Матфей проинспектировал ход строительства храма Успения Божией Матери и Духовно-просветительского центра в Останкино города Москвы сегодня, 2 сентября. Об этом Псковская епархия сообщила в своем Telegram-канале.



Фото здесь и далее: Псковская епархия / Telegram

Митрополита сопровождали директор ООО «Архитектурно-строительная компания» Андрей Чикишев, директор проекта Духовно-Просветительского центра в Останкино Александр Колпаков, ответственный за координацию и управление строительным процессом на строительной площадке Алексей Чугунов.

Ранее митрополита Матфея назначили ответственным за строительство храма, а также его каноническое обустройство, оформление имущественной и иной документации.

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Напомним, патриарх Кирилл возвел архиепископа Псковского и Порховского Матфея в сан митрополита 1 августа.