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Клирик Псковской епархии провел пастырскую беседу в исправительной колонии

Настоятель храма святителей Христовых Николая и Спиридона в посёлке Середка Псковского района протоиерей Николай Егоров посетил исправительный центр при ИК-4 в городе Пскове, где провёл пастырскую беседу с осужденными. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в Псковской епархии.

Фото: Псковская епархия

В ходе встречи отец Николай затронул вопросы роли нравственности в поведении человека, противостоянии соблазнам и отказе от пагубных привычек. Батюшка особо подчеркнул важность помощи ближним и всем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, что является залогом формирования праведного образа жизни.

В завершение беседы отец Николай выразил надежду, что каждый из присутствующих обретёт силы, чтобы переосмыслить своё прошлое и изменить будущее к лучшему.

Администрация исправительного учреждения отмечает, что подобные мероприятия являются одной из эффективных форм работы по профилактике преступлений и правонарушений среди осужденных и помогают им встать на путь исправления.