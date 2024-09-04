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Выставка «Краски Снетогорья» пройдет в Псковской областной библиотеки 13 октября

Выставка «Краски Снетогорья», посвященная 725-летию Снетогорского монастыря, пройдет в Псковской областной библиотеке. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской епархии.

13 октября в 11:30 в Псковской областной библиотеке имени В.Я. Курбатова состоится открытие выставки работ конкурса «Краски Снетогорья», посвященного 725-летию Рождества Богородицы Снетогорского монастыря.

На выставке будут представлены работы участников конкурса, а также состоится церемония награждения победителей.

В конкурсе «Краски Снетогорья» приняли участие дети разного возраста из школ искусств города Пскова и города Невеля, детского сада №49 города Пскова «Тополек», Арт-студии «Рыжий кот», Творческой студии «Полосатый Кот», а также воспитанники Воскресных школ храмов епархии.