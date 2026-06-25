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Блоки из природного известняка изготавливают для Троицкого собора на порховском карьере

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Блоки нужного размера из природного известняка изготавливают для Троицкого собора Псковского кремля на порховском карьере, сообщило АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» в своем канале в мессенджере Мах.

Фотографии: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» / Мах

Троицкий собор построен с использованием массивных блоков. Реставраторы вместе с каменщиками участвует в выборе и сортировке бута, затем камень растесывают под нужные размеры.

Троицкий собор — второй объект в Кремле, на котором проводятся такие сложнейшие работы с большим массивом камня. Размеры подгоняют, снимая слой за слоем специальными машинами, используя молоты. ️Специалисты определяют заранее, какой именно камень подходит, учитывая структуру бута и его свойство разделения на слои. В разных частях собора известковые камни отличаются по размеру и выполнены из бута, добытого в нескольких карьерах.

 


️Троицкий собор, четвертый по счету, был заложен в 1682 году на том же месте, где стояли предыдущие храмы. Строительство было завершено в 1699 году.

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