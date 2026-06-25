Блоки из природного известняка изготавливают для Троицкого собора на порховском карьере

Блоки нужного размера из природного известняка изготавливают для Троицкого собора Псковского кремля на порховском карьере, сообщило АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» в своем канале в мессенджере Мах.

Фотографии: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» / Мах

Троицкий собор построен с использованием массивных блоков. Реставраторы вместе с каменщиками участвует в выборе и сортировке бута, затем камень растесывают под нужные размеры.

Троицкий собор — второй объект в Кремле, на котором проводятся такие сложнейшие работы с большим массивом камня. Размеры подгоняют, снимая слой за слоем специальными машинами, используя молоты. ️Специалисты определяют заранее, какой именно камень подходит, учитывая структуру бута и его свойство разделения на слои. В разных частях собора известковые камни отличаются по размеру и выполнены из бута, добытого в нескольких карьерах.



️Троицкий собор, четвертый по счету, был заложен в 1682 году на том же месте, где стояли предыдущие храмы. Строительство было завершено в 1699 году.