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Новую икону установили на часовне святителя Николая Чудотворца острова Талабск

Новую икону установили и освятили на часовне святителя Николая Чудотворца острова Талабск. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской епархии.

Фото здесь и далее: Псковская епархия

В Неделю 15-ю по Пятидесятнице, на острове Талабск Псковского района на часовне святителя Николая Чудотворца была установлена и освящена вновь написанная икона святого покровителя острова.

Чин освящения нового образа святителя Христова и чудотворца Николая на одноименной часовне совершил настоятель храма святителя Николая Чудотворца на острове Талабск игумен Паисий (Гидраш).

Новонаписанная икона святителя Николая заняла место утраченного от времени и погодных условий образа святого на часовне, воздвигнутой для «неугасимого горения елея» в память чуда от образа Николая Чудотворца, бывшего во время пожара 6 июля 1853 года. Весной планируется также провести реставрацию и самой часовни.