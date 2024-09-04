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«Человечек, который стреляет из пушки»: древние рисунки обнаружили в Печорах

При реставрации башни Верхних решеток в Печорах были обнаружены древние изображения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псково-Печерском монастыре.

Фото здесь и далее: Псково-Печерский монастырь

На рисунке изображены человечек, который стреляет из пушки, корабль с Российским гербом времен Петра I на борту крепость с башнями и пушками.

«Письмена – изображения приблизительно 1701 года. Это время, когда по указу Петра I, была надстроена башня Верхних решеток», - рассказали в монастыре.

Рисунки выполнены по свежей известковой штукатурке, «под рукавичку». Предположительно, кем-то из стрельцов воинского гарнизона, которые несли дозор в башне. Все они посвящены батальной тематике.