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День памяти святых Эстонской земли празднуется 1 декабря

1 декабря празднуется память святых Эстонской земли. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псково-Печерском монастыре.

Первые семена Православной веры были посеяны на земле Эстонской ещё в начале Средних веков, и по прошествии времени семена эти дали духовный плод – святых подвижников благочестия и мучеников.

Празднование святых Эстонской земли было установлено по благословению Святейшего Патри­ар­ха Мос­ков­ско­го и всея Ру­си Алек­сия II в 2002. Согласно указу была написана и икона «Собор Святых земли Эстонской», которая находится в Таллиннском Александро-Невском кафедральном соборе.

Святые Эстонской земли: