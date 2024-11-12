  День памяти святых Эстонской земли празднуется 1 декабря

1 декабря празднуется память святых Эстонской земли. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псково-Печерском монастыре.
Первые семена Православной веры были посеяны на земле Эстонской ещё в начале Средних веков, и по прошествии времени семена эти дали духовный плод – святых подвижников благочестия и мучеников.
Празднование святых Эстонской земли было установлено по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II в 2002. Согласно указу была написана и икона «Собор Святых земли Эстонской», которая находится в Таллиннском Александро-Невском кафедральном соборе.
Святые Эстонской земли:
- Исповедник Агафа́нгел (Преображенский), Ярославский, митрополит;
- Священномученик Алекса́ндр Волков, пресвитер;
- Благоверный великий князь Алекса́ндр (в схиме Алекси́й) Невский;
- Священномученик Арсе́ний Ростовский (Мацеевич), митрополит;
- ▫️Преподобная Ва́сса Псково-Печерская;
- Священномученик Дими́трий Чистосердов, пресвитер;
- Священномученик Иоа́нн Кочуров, Царскосельский, пресвитер;
- Праведный Иоа́нн Кронштадтский, пресвитер;
- ▫️Преподобный Ио́на Псково-Печерский;
- Священномученик Иси́дор Юрьевский (Дерптский), пресвитер;
- Священномученик Карп Эльб, пресвитер;
- ▫️Преподобномученик Корни́лий Псково-Печерский, игумен;
- Священномученик Михаил Блейве, пресвитер;
- Священномученик Николай Бежаницкий, пресвитер;
- Священномученик Плато́н (Кульбуш), Ревельский, епископ;
- Преподобный Серапио́н Псковский, Спасо-Елеазаровский;
- Священномученик Се́ргий Флоринский, Раквереский, пресвитер.