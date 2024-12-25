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Епископ Сергий: Желаю, чтобы счастье и радость вошли в каждый дом

Епископ Великолукский и Невельский Сергий поздравил великолучан от лица Великолукской епархии с наступающими праздниками Рождества Христова и Нового года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Великих Лук.

Видео: администрация Великих Лук

«Всегда приносится самое доброе и светлое пожелание в наступающем году, потому что всем нам свойственно ожидать чего-то доброго, лучшего в наступающем году. Мы всегда стараемся ожидать чего-то хорошего», - отметил епископ Сергий.

Он добавил, что сейчас приходится жить в сложное, непростое время, когда множество вызовов и проблем существует вокруг. «Но тем не менее в наших сердцах всегда должна находиться какая-то частица той радости, с которой мы встречаем наши праздники, особенно праздник Нового года, Рождества Христова. Я пожелаю вам, чтобы все мы жили надеждой, чтобы в будущем году наступил мир, чтобы это счастье и радость вошли в каждый дом, в каждую семью. Со светлыми праздниками, примите самые добрые пожелания в наступающем новом году», - поздравил епископ Сергий.