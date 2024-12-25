Церковь / Новости епархии

День памяти преподобного Илии Муромца, Печерского отмечается 1 января

1 января чествуется память русского святого преподобного Илии, чудотворца Муромского. Он был воином и монахом, служил Отечеству при княжении Владимира Мономаха.

Всю свою жизнь провел Илия в походах, а в конце жизни принял монашеский постриг и затворился в Киево-Печерской лавре. Он скончался в 1188 году. Здесь, в Ближних пещерах, и покоятся его святые мощи.

О преподобном Илии известно также, что он скончался, сложив персты правой руки для молитвы так, как принято и теперь в Православной Церкви — три первые перста вместе, а два последних пригнув к ладони. В период борьбы со старообрядческим расколом (конец 17 — 19 века) этот факт из жития святого служил сильным доказательством в пользу трехперстного сложения, пишет calend.ru.

Кстати, именно этого святого народное предание отождествило со знаменитым былинным богатырем Ильей Муромцем. А в некоторых воинских частях России построены часовни во имя преподобного Илии Муромца.