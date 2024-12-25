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Выставка Русского музея «Вслед за Христом» открылась в Печорах

Торжественная церемония открытия выставки Государственного Русского музея «Вслед за Христом. Священное Писание в русской живописи второй половины XIX – начала ХХ века» состоялась сегодня, 7 января, в картинной галерее архимандрита Алипия (Воронова) при Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре. В галерее представлены более 40 работ крупнейших русских мастеров академической школы на религиозную тему, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Анастасия Емельянова / ПЛН

Выставка открылась в рамках соглашения о сотрудничестве Псковской епархии и Государственного Русского музея. Она посвящена 100-летию со дня блаженной кончины святителя Тихона, патриарха Всероссийского.

Открытие выставки благословил митрополит Псковский и Порховский Матфей. Он отметил, что открытие выставки - это историческое событие для Псковской митрополии. Также, на торжественной церемонии в качестве почётного гостя присутствовали главный научный сотрудник Центрального музея древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублёва - Светлана Гнутова, заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева.

«Я уверена, что эта экспозиция станет замечательным подарком для тех, кто посетил Псковскую обитель. Желаю всем испытать светлые и искренние впечатления от этой выставки», - отметила Ольга Тимофеева.

Здесь можно познакомиться с блестящими примерами русской церковной живописи из коллекции Русского музея. Также на выставке представлены эскизы росписей и мозаик крупных церковных построек, для украшения которых приглашались лучшие художники.

В экспозиции представлены эскизы Василия Сурикова, Владимира Маковского, Генриха Семирадского, воплощенные на стенах храма Христа Спасителя в Москве. Именно в этом соборе 5 ноября 1917 года «… под гром орудий, под стрекот пулеметов поставляется Божией рукой на Патриарший престол первосвятитель Тихон, чтобы взойти на свою Голгофу и стать святым патриархом-мучеником».

Помимо этого, на выставке представлены экспонаты Псковского музей-заповедника, например, шедевры великих русских художников: Ильи Репина, Василия Сурикова, Василия Поленова, Ивана Айвазовского, Николая Маковского.

Экспозиция «Вслед за Христом» – дань почитания подвига святителя Тихона (Беллавина), призывающего: «Следуйте за Христом! Не изменяйте Ему!..».

Выставка продлится до 21 сентября 2025 года в городе Печоры на улице Международной, 3. Галерея будет открыта с 10:00 до 18:00 каждый день кроме понедельника, так как это выходной день. Вход для жителей Печор – бесплатный.