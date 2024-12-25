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Образ Невского в художественной литературе станет темой для обсуждения на Александро-Невских беседах в Пскове

Традиционные Александро-Невские беседы в библиотеке храма святого Александра Невского пройдут 16 января в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в храме.

Темой встречи станет обсуждение образа Александра Невского в художественной литературе. Лектором выступит Елена Николаева.

Мероприятие начнется в 18.00 и пройдет при библиотеке храма Александра Невского, расположенного по адресу: улица Максима Горького, дом 67.

Для получения дополнительной информации можно обратиться по телефону: (8112)72-14-41.