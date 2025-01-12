Книги об Александре Невском времен войны станут темой лекции в Пскове

В воинском храме святого князя Александра Невского в Пскове 30 января состоятся очередные Александро-Невские беседы, сообщили Псковской Ленте Новостей в храме.
Темой встречи станет обсуждение книг об Александре Невском, которые были изданы в годы Великой Отечественной войны. Лектором выступит экскурсовод отдела «Кремль» Псковского музея-заповедника Диана Поленок.
Мероприятие начнется в 18.00 и пройдет при библиотеке храма Александра Невского, расположенного по адресу: улица Максима Горького, дом 67.
Для получения дополнительной информации можно обратиться по телефону: (8112)72-14-41.