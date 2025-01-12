Брянское княжество обсудят на очередных Александро-Невских беседах в Пскове

В воинском храме святого князя Александра Невского в Пскове 13 февраля состоятся очередные Александро-Невские беседы, сообщили Псковской Ленте Новостей в храме.
Темой встречи станет обсуждение Брянского княжества. Лектором выступит кандидат исторических наук, доцент, преподаватель университета Зоя Тимошенкова.
Мероприятие начнется в 18.00 и пройдет при библиотеке храма Александра Невского, расположенного по адресу: улица Максима Горького, дом 67.
Для получения дополнительной информации можно обратиться по телефону: (8112)72-14-41.