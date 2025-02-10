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Проект «Красные линии» станет темой бесед в храме Александра Невского в Пскове

Очередные Александро-Невские беседы в воинском храме святого Александра Невского пройдут 27 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Темой бесед станет проект «Красные линии» в поддержку фронта и тыла, о современных поэтах - воинах и волонтёрах. Лектором выступит Оксана Глушкова, педагог, психолог, волонтер с 2014 года. Мероприятие начнется в 18:00.

Справки по телефону: (8112)72-14-41.

Также будут представлены книги поэта-фронтовика Дмитрия Артиса, поэта и волонтера Алексея Шмелева и другие книги, изданные «Красными линиями» за три года. В дальнейшем с ними можно будет познакомиться в библиотеке храма.