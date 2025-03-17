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Митрополит Псковский и Порховский Матфей совершил Божественную Литургию в Свято-Троицком соборе

Божественную Литургию в Свято-Троицком соборе совершил митрополит Псковский и Порховский Матфей в неделю четвёртую Великого поста и день памяти преподобного Иоанна Лествичника, сегодня, 30 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской епархии.

Фото здесь и далее: Псковская епархия/ Telegram-канал

Его Высокопреосвященству сослужили: благочинный Псковского городского округа протоирей Андрей Большанин, настоятель храма Торжества Православия (в Алтуфьево) города Москвы протоиерей Сергий Кляев, клирик Свято-Троицкого кафедрального собора протоиерей Артемий Лутченко с соборным духовенством.

Песнопения Литургии исполнил Архиерейский хор под управлением Марии Быковой. За богослужением молились прихожане собора.