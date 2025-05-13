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Завершились работы по устройству системы водоотведения вокруг церкви Николы со Усохи в Пскове

Работы по устройству системы водоотведения вокруг церкви Николы со Усохи в Пскове полностью завершились, сообщили Псковской Ленте Новостей в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Псковской области».

Фотографии: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Псковской области»

На объекте выполнены все этапы: после археологических исследований проведено понижение грунта до исторической отметки XV-XVI веков, подведены коммуникации, полностью смонтирована ливневая канализация и установлены люки для сбора воды. Также выполнены работы по монтажу системы водоотведения, подготовлены стены под покраску и обмазку, а со стороны фасадов завершены реставрационные работы кладки.

Установлены люки, которые будут собирать воду с территории, пониженной до исторической отметки.

В ближайшее время планируется устройство булыжного мощения вокруг храма и подключение сетей к зданию, что запланировано на весенне-летний период. Завершение всех работ намечено на конец 2025 года.