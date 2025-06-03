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42 тысячи человек приняли обряд крещения в зоне СВО — митрополит Матфей

Порядка 42 тысяч человек приняли обряд крещения, находясь в зоне специальной военной операции. Об этом в эфире программы «Собственной персоной» на ПЛН FM (102,6 FM) сообщил митрополит Псковский и Порховский Матфей.

«Мы видим на примере прохождения нашей страной серьезного испытания, специальной военной операции, насколько важно присутствие духовенства на линии огня, перед напутствием ребят в бой. Статистика такова, что порядка 42 тысяч человек приняли крещения за три года СВО. Это говорит о многом», - сказал митрополит Матфей.

Владыка отметил, что таким образом люди, находясь в опасных условиях, стремятся быть ближе к Богу.

«Люди стремятся, люди желают быть с Богом, понимая, что они ходят по краю жизни и смерти, поэтому слава Богу, что Псковская митрополия имеет множество приходов», - добавил митрополит.