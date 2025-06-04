Церковь / Новости епархии

Митрополит Матфей совершил Литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе Пскова

В Неделю всех святых, митрополит Псковский и Порховский Матфей совершил Божественную Литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской епархии.

Фото здесь и далее: Псковская епархия Русской Православной Церкви

Митрополиту сослужили: секретарь Псковского епархиального управления протоиерей Андрей Вахрушев, клирики Свято-Троицкого кафедрального собора протоиерей Артемий Лутченко и иерей Кирилл Быков, насельники Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря иеромонах Кронид (Калашников) и иеромонах Никон (Горохов), клирик храма пророка Ильи (с Мокрого Луга) города Пскова иерей Александр Сергеенко.





Песнопения Божественной Литургии исполнили Архиерейский хор Псково-Печерского монастыря под управлением Марии Быковой. За праздничным богослужением молились прихожане кафедрального собора, многочисленные псковичи и паломники.