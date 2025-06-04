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Митрополит Матфей совершил Божественную Литургию в восстанавливающемся храме деревни Петрилово

28 июня, в день памяти святителя Михаила, первого митрополита Киевского, митрополит Псковский и Порховский Матфей совершил Божественную Литургию в восстанавливающемся храме Вознесения Господня деревни Петрилово Плюсского района, где в эти дни проходит экспедиция добровольцев проекта «Общее Дело. Возрождение деревянных храмов Севера».

Фото здесь и далее: диакон Лев Савинов

Его Высокопреосвященству сослужили: викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, управляющий Северо-Восточным Московским викариатством митрополит Звенигородский Арсений; благочинный храмов Плюсского округа епархии иеромонах Аарон (Соболев), руководитель проекта «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера», настоятель храма преподобного Серафима Саровского в Раеве города Москвы протоиерей Алексий Яковлев; настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы поселка Струги Красные иерей Дмитрий Ульянов; настоятель храма святых Флора и Лавра поселка Хредино Стругокрасненского округа иерей Константин Бабин; настоятель храма Казанской иконы Божией Матери поселка Плюсса иерей Сергий Тихомиров; руководитель Молодежного отдела Псковской епархии иерей Тигрий Агаджанян; ответственный за молодёжное служение в Северо-Восточном викариатстве города Москвы, и.о. настоятеля храма святой равноапостольной великой княгини Ольги в Останкине иерей Иоанн Янушек.

Песнопения богослужения исполнили сводный молодёжный хор Северо-Восточного Московского викариатства и молодёжи Псковской епархии под управлением регента Ярослава Коновалова. За богослужением молились: глава Плюсского района Наталья Иванова, начальник Службы управления объектами всемирного наследия ЮНЕСКО по Псковской области Мария Лисенкова, местные жители, участники проекта «Общее Дело» и молодежного центра Псковской епархии «Трилучье».

По окончании Литургии митрополит Матфей обратился ко всем собравшимся с Архипастырским словом. Также, всех участников возрождения храма Вознесения Господня поприветствовал митрополит Звенигородский Арсений.

Затем у стен храма состоялся праздничный концерт и трапеза под открытым небом.