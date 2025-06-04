Церковь / Новости епархии

Псковский фестиваль колокольного звона пройдет 23 и 24 июля

V Псковский фестиваль колокольного звона пройдет 23 и 24 июля. Он будет приурочен ко дню памяти Святой равноапостольной княгини Ольги, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской епархии.

«Звоны мастеров, приглашенных из разных уголков России (Калуги, Ярославля, Твери, Москвы, Тутаева и Великого Новгорода) будут разливаться над городом и радовать слушателей, наполняя сердца праздничным настроением. Жители и гости Пскова смогут насладиться звучанием колокольных звонов, услышать и прочувствовать, насколько живо, разнообразно и ценно это древнее искусство», - рассказали епархии.

Концертные выступления будут проходить два дня:

23 июля звон-концерт по окончании богослужения в Ильинском храме поселка Выбуты (родина святой княгини Ольги).

24 июля праздничные звоны гостей будут сопровождать литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе, а так же молебен и крестный ход.

Затем состоится звон-концерт на переносной звоннице, которая будет располагаться возле храма Василия на Горке.

Фестиваль проходит по благословению правящего архиерея Высокопреосвященнейшего митрополита Псковского и Порховского Матфея и при поддержке Псковской епархии.