V Псковский фестиваль колокольного звона пройдет 23 и 24 июля. Он будет приурочен ко дню памяти Святой равноапостольной княгини Ольги, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской епархии.
«Звоны мастеров, приглашенных из разных уголков России (Калуги, Ярославля, Твери, Москвы, Тутаева и Великого Новгорода) будут разливаться над городом и радовать слушателей, наполняя сердца праздничным настроением. Жители и гости Пскова смогут насладиться звучанием колокольных звонов, услышать и прочувствовать, насколько живо, разнообразно и ценно это древнее искусство», - рассказали епархии.
Концертные выступления будут проходить два дня:
Затем состоится звон-концерт на переносной звоннице, которая будет располагаться возле храма Василия на Горке.
Фестиваль проходит по благословению правящего архиерея Высокопреосвященнейшего митрополита Псковского и Порховского Матфея и при поддержке Псковской епархии.