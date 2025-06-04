←   ПЛН
 
Поиск
Отменить Поиск
ещё Новости епархии 04.06.2025 17:540 «Собственной персоной»: Митрополит Матфей о роли РПЦ в современном обществе. ВИДЕО 24.07.2025 13:490 На погосте Выбуты Псковской области почтили память святой равноапостольной княгини Ольги 24.07.2025 11:130 Торжественный молебен ко Дню памяти княгини Ольги проведут в Псковском кремле 23.07.2025 12:070 Хор духовенства Псковской митрополии исполнил песню «Поклонимся великим тем годам». ВИДЕО 22.07.2025 17:300 Божественную литургию провел митрополит Матфей в Острове 19.07.2025 19:300 V Псковский фестиваль колокольного звона пройдёт в Псковой епархии
Церковь / Новости епархии

На погосте Выбуты Псковской области почтили память святой равноапостольной княгини Ольги

24.07.2025 13:49|ПсковКомментариев: 0

23 июля, в канун дня памяти святой равноапостольной великой княгини Ольги, на малой родине княгини на погосте Выбуты Псковского района прошли праздничные богослужения, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской епархии.

Фотографии: Андрей Кокшаров

Божественную Литургию и праздничный молебен в храме пророка Божия Илии совершил настоятель храма, благочинный Псковского районного округа епархии иерей Михаил Буценка. Его преподобию сослужили: благочинный Порховского округа епархии иерей Виктор Шелухов, настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора города Пскова иерей Александр Короплясов, настоятель храма святой мученицы Татианы поселка Соловьи Псковского района иерей Антоний Лунгу, настоятель храма святителя Николая Чудотворца деревни Матюшкино Великолукской епархии иерей Борис Борисов, клирик Свято-Троицкого кафедрального собора города Пскова иерей Александр Волчанов.

Прихожане и многочисленные паломники собрались в этот день прославить святую равноапостольную великую княгиню Ольгу.

 

По завершении традиционного водосвятного молебна на могилах погибших при исполнении пастырского долга по окормлению русского воинства в зоне Специальной военной операции священников Псковской епархии иерея Александра Цыганова и иерея Антония Савченко была совершена заупокойная лития.

По окончании богослужения на старинной колокольне Ильинского храма состоялось открытие V Псковского международного фестиваля колокольного звона, в рамках которого прошёл звон-концерт, а также мастер-класс по колокольному звону.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
Лента новостей
Последние новости
24.07.2025, 13:490 На погосте Выбуты Псковской области почтили память святой равноапостольной княгини Ольги 24.07.2025, 11:130 Торжественный молебен ко Дню памяти княгини Ольги проведут в Псковском кремле 23.07.2025, 12:070 Хор духовенства Псковской митрополии исполнил песню «Поклонимся великим тем годам». ВИДЕО 22.07.2025, 17:300 Божественную литургию провел митрополит Матфей в Острове
19.07.2025, 19:300 V Псковский фестиваль колокольного звона пройдёт в Псковой епархии 19.07.2025, 16:000 В храме преподобного Сергия Радонежского в Пскове состоялось престольное торжество 19.07.2025, 09:200 Митрополит Псковский и Порховский Матфей сослужил Патриарху Кириллу за Божественной Литургией 18.07.2025, 21:590 Новую часовню освятили в Изборске
18.07.2025, 21:140 Псковский фестиваль колокольного звона пройдет 23 и 24 июля  18.07.2025, 19:201 Освящение храма святых страстотерпцев Цесаревича Алексия и праведного врача Евгения (Боткина) пройдет в Пскове 20 июля 18.07.2025, 13:550 Празднование в честь обретения мощей преподобного Сергия Радонежского происходит 18 июля 17.07.2025, 20:400 Ежемесячный крестный ход вокруг Пскова пройдёт 22 июля
17.07.2025, 20:001 Памятник патриарху Тихону расположится у стен Псковской духовной семинарии 14.07.2025, 08:200 Реставрацию Троицкого собора в Пскове планируют завершить в 2027 году 13.07.2025, 17:000 Митрополит Матфей совершил Литургию в Псково-Печерском монастыре 13.07.2025, 09:400 Митрополит Матфей возглавил всенощное бдение в Псково-Печерском монастыре
12.07.2025, 10:000 Праздник апостолов Петра и Павла отмечают 12 июля 11.07.2025, 11:041 Митрополит Матфей освятил пятизвездочный отель «Генрих» в Пскове 09.07.2025, 19:400 Фотовыставка «Храмы Псковской архитектурной школы — люди и храмы» открылась в библиотеке имени Ивана Василёва 09.07.2025, 13:450 Церковный хор выступит на праздновании Дня города Пскова
09.07.2025, 07:000 Образ Тихвинской иконы Божией Матери почитают православные 9 июля 07.07.2025, 18:250 Купол храма святых страстотерпцев Цесаревича Алексия и праведного врача Евгения (Боткина) освятили в Пскове 07.07.2025, 14:410 В Пскове отслужили первую литургию в храме блаженной Ксении Петербургской 07.07.2025, 08:400 Рождество Крестителя Господня Иоанна Предтечи отмечают православные 7 июля
02.07.2025, 16:150 Первая литургия в псковском храме блаженной Ксении Петербургской состоится 6 июля 01.07.2025, 21:200 Началась реставрация здания бывшей Псковской Духовной семинарии 01.07.2025, 18:400 Митрополит Матфей провел встречу с выпускниками программы «Педагог духовно-нравственных дисциплин» 30.06.2025, 22:001 Деревянный храм блаженной Ксении Петербургской из московского района Останкино переехал в Псков
30.06.2025, 16:530 Приход храма Боголюбской иконы Богоматери приглашает на престольный праздник в Дедовичах 29.06.2025, 17:080 Временный храм святой Ксении Петербургской открылся в Пскове 28.06.2025, 20:420 Освящение храма блаженной Ксении Петербургской состоится в Пскове 29 июня  28.06.2025, 20:400 Митрополит Матфей совершил Божественную Литургию в восстанавливающемся храме деревни Петрилово
27.06.2025, 17:410 Митрополит Матфей принял участие в торжествах в честь святителя Тихона в Белоруссии  27.06.2025, 12:270 «Пастырь. Защитники Отечества»: Князь Довмонт. ВИДЕО 27.06.2025, 12:240 Иконы из Псковской области отправятся в храмы новых регионов 27.06.2025, 08:400 Демонтаж штукатурного слоя продолжается в Троицком соборе Пскова
25.06.2025, 18:080 Патриарх Кирилл: Уже сейчас многие выбирают коммуникацию с ИИ вместо общения с человеком 25.06.2025, 14:080 Временный храм святой Ксении Петербургской в Пскове освятят 29 июня 25.06.2025, 10:250 Воспитание любовью 24.06.2025, 07:000 День Варнавы отмечают православные 24 июня
23.06.2025, 20:200 В Стефановской церкви Мирожского монастыря продолжаются кровельные работы 22.06.2025, 20:400 Митрополит Матфей совершил Литургию в храме святителя Николая в Любятово 22.06.2025, 17:401 Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила выступление хора духовенства Псковской епархии 22.06.2025, 09:200 Митрополит Матфей вручил дипломы выпускникам духовной семинарии в Псково-Печерском монастыре
21.06.2025, 16:580 Хор Псковской епархии исполнил песню «Священная война» 20.06.2025, 11:010 На строящемся храме Успения Пресвятой Богородицы в Великих Луках установили крест 20.06.2025, 10:560 «Пастырь»: Святые с Богом, а ты? ВИДЕО 18.06.2025, 08:400 Реставрацию церкви Николы со Усохи в Пскове планируют завершить в конце 2025 года
17.06.2025, 08:200 Продолжается воссоздание оконных проемов Стефановской церкви в Пскове 16.06.2025, 10:480 Петров пост начался у православных христиан 15.06.2025, 21:300 Реставраторы обнаружили исторические контуры больших окон в Стефановской церкви Мирожского монастыря 15.06.2025, 18:400 Митрополит Матфей совершил Литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе Пскова
13.06.2025, 21:400 В храме святого Александра Невского в Пскове отметили престольный праздник 13.06.2025, 18:000 Соревнования по мини-футболу на кубок князя Довмонта прошли в Пскове. ФОТО 12.06.2025, 18:400 Круглый стол к 30-летию возрождения храма Невского состоялся в Пскове  12.06.2025, 12:270 Традиционная кухня и народные игры: в Пскове проходит «День казачьего гостеприимства»
12.06.2025, 11:120 Крестный ход состоялся в Пскове в преддверии дня рождения Александра Невского 11.06.2025, 21:402 Всенощное бдение прошло в Пскове в преддверии дня рождения Александра Невского. ФОТО 11.06.2025, 09:150 Святителя Луку вспоминают православные 10.06.2025, 20:203 Круглый стол к 30-летию возрождения храма Александра Невского состоится в Пскове
10.06.2025, 17:420 Митрополит Матфей совершил чин освящения колоколов храма Вознесения Господня в Порховском районе 09.06.2025, 21:000 Реставрация Серафимовского придела продолжается в Троицком соборе Пскова 08.06.2025, 21:000 В РПЦ призвали не прививать детям страх перед многодетностью 08.06.2025, 09:000 День Святой Троицы празднуют православные христиане 8 июня
07.06.2025, 09:190 Троицкая родительская суббота проходит у православных  06.06.2025, 16:500 «Пастырь»: Праздник Святой Троицы 06.06.2025, 10:470 «Пастырь»: Праздник Святой Троицы. ВИДЕО 06.06.2025, 09:150 Монастырь Симеона Богоприимца в Пскове обсудят на очередных Александро-Невских беседах
05.06.2025, 19:500 Паломническая поездка на Духову гору пройдёт 9 июня 04.06.2025, 17:540 «Собственной персоной»: Митрополит Матфей о роли РПЦ в современном обществе. ВИДЕО 04.06.2025, 17:320 Православие распространено среди людей любых профессий — митрополит Матфей 04.06.2025, 17:110 Митрополит Матфей: Наши православные собратья на Западе проходят тяжелые испытания
04.06.2025, 16:480 До полумиллиона человек совершают паломничество в Псковскую область — митрополит Матфей 04.06.2025, 16:320 Это героизм, достойный того, чтобы о нем знали — митрополит Матфей о гибели псковского священника в зоне СВО 04.06.2025, 15:550 Митрополит Матфей: Епархия старается создавать положительный контент 04.06.2025, 15:420 Ведется подбор епископа для Великолукской епархии
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru