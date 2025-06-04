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На погосте Выбуты Псковской области почтили память святой равноапостольной княгини Ольги

23 июля, в канун дня памяти святой равноапостольной великой княгини Ольги, на малой родине княгини на погосте Выбуты Псковского района прошли праздничные богослужения, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской епархии.

Фотографии: Андрей Кокшаров

Божественную Литургию и праздничный молебен в храме пророка Божия Илии совершил настоятель храма, благочинный Псковского районного округа епархии иерей Михаил Буценка. Его преподобию сослужили: благочинный Порховского округа епархии иерей Виктор Шелухов, настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора города Пскова иерей Александр Короплясов, настоятель храма святой мученицы Татианы поселка Соловьи Псковского района иерей Антоний Лунгу, настоятель храма святителя Николая Чудотворца деревни Матюшкино Великолукской епархии иерей Борис Борисов, клирик Свято-Троицкого кафедрального собора города Пскова иерей Александр Волчанов.



Прихожане и многочисленные паломники собрались в этот день прославить святую равноапостольную великую княгиню Ольгу.

По завершении традиционного водосвятного молебна на могилах погибших при исполнении пастырского долга по окормлению русского воинства в зоне Специальной военной операции священников Псковской епархии иерея Александра Цыганова и иерея Антония Савченко была совершена заупокойная лития.

По окончании богослужения на старинной колокольне Ильинского храма состоялось открытие V Псковского международного фестиваля колокольного звона, в рамках которого прошёл звон-концерт, а также мастер-класс по колокольному звону.