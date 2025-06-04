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В Паломническом центре Псково-Печерского монастыря прошла летняя смена семейного лагеря

С 21 по 27 июля по благословению Митрополита Псковского и Порховского Матфея в Паломническом центре Псково-Печерского монастыря прошла летняя смена семейного лагеря для родителей и воспитанников Центра лечебной педагогики города Пскова, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской епархии.

Фотографии: Псковская епархия

В рамках работы лагеря для детей были организованы творческие мастер-классы и развивающие занятия на свежем воздухе. Участники лагеря совершали прогулки и экскурсии по городу Печоры, посетили Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь. Ребята с родителями ездили в Хлебный хутор, где дети сами делали пряники. Каждый вечер на мастер-классах дети занимались творчеством: учились мастерить разные фигурки из мха, игрушки-антистрессы, фигурки из мастики и многое другое.

«Наш семейный лагерь - это центральное событие года, которое мы ждём с нетерпением и некоторыми ожиданиями, но реальность в этом году превзошла все наши чаяния. Заряда бодрости, радости и счастья хватит на целый год. А посещение монастыря и Богом зданных пещер оставило след в душе и взрослых, и детей, и подарило веру и надежду. На каждом шагу мы встречали только доброе к себе отношение, ни одна просьба не осталась без внимания! Столько радостных эмоций, неожиданных открытий и ярких впечатлений мы увезли с собой! Благодарим митрополита Псковского и Порховского Матфея за поддержку и понимание! Огромное спасибо сотрудникам Паломнического центра и всем, кто был рядом с нами в эти летние дни» - благодарят в группе центра лечебной педагогики родители.