В приделах церкви Николы со Усохи в Пскове готовятся к заливке полов, сообщили в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».
Фото здесь и далее: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»
Церковь - памятник архитектуры XV-XVI в.в. федерального значения, входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Реставрируется по проекту, утвержденному в Министерстве культуры РФ, с использованием исторических чертежей и исследовательских материалов реставратора Юрия Спегальского.
Теплые полы с водяным контуром будут устроены во всем храме.
В настоящий момент реставраторы завершают кладку стены северного придела. В южном приделе завершена предварительная отделка стен. Началась работа по устройству стропильной системы кровли.
Разобраны леса внутри главного объема храма. Завершаются отделочные работы.
Фото здесь и далее: укрепленные фундамент и колонны крыльца, которому вернут исторический облик
Проведено тестирование наружных коммуникаций. Работы выполнены в хорошем качестве. Следующим этапом станет подключение к внутренним сетям.
Работы идут в хорошем, бесперебойном темпе. Фасады подготовлены под обмазку, рассказали реставраторы.
«Одно из значительных и интересных возвращений исторического облика храму можно будет наблюдать в ближайшее время: изменится входная группа в памятник архитектуры. Будет раскрыто крыльцо. В ходе перестроек оно было заложено и закрыто, служило долгие годы подсобным помещением. Реставраторы по проекту архитектора Евгения Иванова удалят позднее заполнение, сделают открытую паперть, которая имеет завершение в виде двух колонн», - добавили специалисты.