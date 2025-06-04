Церковь / Новости епархии

В приделах церкви Николы со Усохи в Пскове готовятся к заливке полов

В приделах церкви Николы со Усохи в Пскове готовятся к заливке полов, сообщили в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

Церковь - памятник архитектуры XV-XVI в.в. федерального значения, входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Реставрируется по проекту, утвержденному в Министерстве культуры РФ, с использованием исторических чертежей и исследовательских материалов реставратора Юрия Спегальского.

Теплые полы с водяным контуром будут устроены во всем храме.

В настоящий момент реставраторы завершают кладку стены северного придела. В южном приделе завершена предварительная отделка стен. Началась работа по устройству стропильной системы кровли.

Разобраны леса внутри главного объема храма. Завершаются отделочные работы.

Фото здесь и далее: укрепленные фундамент и колонны крыльца, которому вернут исторический облик

Проведено тестирование наружных коммуникаций. Работы выполнены в хорошем качестве. Следующим этапом станет подключение к внутренним сетям.

Работы идут в хорошем, бесперебойном темпе. Фасады подготовлены под обмазку, рассказали реставраторы.

«Одно из значительных и интересных возвращений исторического облика храму можно будет наблюдать в ближайшее время: изменится входная группа в памятник архитектуры. Будет раскрыто крыльцо. В ходе перестроек оно было заложено и закрыто, служило долгие годы подсобным помещением. Реставраторы по проекту архитектора Евгения Иванова удалят позднее заполнение, сделают открытую паперть, которая имеет завершение в виде двух колонн», - добавили специалисты.