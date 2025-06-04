←   ПЛН
 
Поиск
Отменить Поиск
ещё Новости епархии 04.06.2025 17:540 «Собственной персоной»: Митрополит Матфей о роли РПЦ в современном обществе. ВИДЕО 11.08.2025 21:180 В приделах церкви Николы со Усохи в Пскове готовятся к заливке полов 08.08.2025 16:150 В праздник Успения Пресвятой Богородицы псковичей призывают помочь в украшении храмов 07.08.2025 14:000 Согласован проект реставрации лазарета Псково-Печерского монастыря 07.08.2025 08:200 Подготовка к освящению колоколов храма Преображения Господня ведется в Усвятах 06.08.2025 21:200 Псковская область вошла в число регионов-участников паломнического маршрута «Великий Русский Северный Путь»
Церковь / Новости епархии

В приделах церкви Николы со Усохи в Пскове готовятся к заливке полов

11.08.2025 21:18|ПсковКомментариев: 0

В приделах церкви Николы со Усохи в Пскове готовятся к заливке полов, сообщили  в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

Церковь - памятник архитектуры XV-XVI в.в. федерального значения, входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Реставрируется по проекту, утвержденному в Министерстве культуры РФ, с использованием исторических чертежей и исследовательских материалов реставратора Юрия Спегальского.

 

Теплые полы с водяным контуром будут устроены во всем храме. 

В настоящий момент реставраторы завершают кладку стены северного придела. В южном приделе завершена предварительная отделка стен. Началась работа по устройству стропильной системы кровли.

Разобраны леса внутри главного объема храма. Завершаются отделочные работы.

Фото здесь и далее: укрепленные фундамент и колонны крыльца, которому вернут исторический облик

Проведено тестирование наружных коммуникаций. Работы выполнены в хорошем качестве. Следующим этапом станет подключение к внутренним сетям.

Работы идут в хорошем, бесперебойном темпе. Фасады подготовлены под обмазку, рассказали реставраторы. 

«Одно из значительных и интересных возвращений исторического облика храму можно будет наблюдать в ближайшее время: изменится входная группа в памятник архитектуры. Будет раскрыто крыльцо. В ходе перестроек оно было заложено и закрыто, служило долгие годы подсобным помещением. Реставраторы по проекту архитектора Евгения Иванова удалят позднее заполнение, сделают открытую паперть, которая имеет завершение в виде двух колонн», - добавили специалисты. 

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
Лента новостей
Последние новости
11.08.2025, 21:230 Концерт к 100-летию со дня кончины святителя Тихона дадут в Псковском кремле 11.08.2025, 21:180 В приделах церкви Николы со Усохи в Пскове готовятся к заливке полов 11.08.2025, 07:300 Рождество святителя Николая Чудотворца празднуют православные 08.08.2025, 16:150 В праздник Успения Пресвятой Богородицы псковичей призывают помочь в украшении храмов
08.08.2025, 13:460 «Пастырь. Защитники Отечества»: Герой России иерей Антоний Савченко. ВИДЕО 08.08.2025, 10:330 Ежемесячный крестный ход вокруг Пскова состоится 21 августа 07.08.2025, 14:000 Согласован проект реставрации лазарета Псково-Печерского монастыря 07.08.2025, 08:200 Подготовка к освящению колоколов храма Преображения Господня ведется в Усвятах
06.08.2025, 21:200 Псковская область вошла в число регионов-участников паломнического маршрута «Великий Русский Северный Путь» 06.08.2025, 17:250 Мемориальная келья отца Иоанна в Печорах будет открыта по расписанию выходных 7 августа 06.08.2025, 07:300 Память первых русских святых Бориса и Глеба чтят православные 05.08.2025, 12:440 Открытие памятника святителю Тихону в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ
05.08.2025, 11:230 Сергей Степашин: Патриарх Тихон начал свое служение в сложное время 05.08.2025, 10:460 Памятник святителю Тихону торжественно открыли в Пскове 05.08.2025, 09:430 К 100-летию блаженной кончины святителя Тихона запустили интернет-портал  05.08.2025, 09:150 В псковской церкви Николы со Усохи реставраторы приступили к оштукатуриванию стен южного придела
04.08.2025, 20:350 Мощи Патриарха Московского и всея Руси Тихона привезут в Троицкий собор Пскова 13 августа 04.08.2025, 16:154 Памятник патриарху Тихону поставили на улице Советской в Пскове. ФОТО 04.08.2025, 07:300 День памяти равноапостольной Марии Магдалины отмечают православные 4 августа 02.08.2025, 14:430 В Псково-Печерском монастыре состоится первый съезд церковных флористов Псковской митрополии
02.08.2025, 12:000 Ильин день отмечают 2 августа 01.08.2025, 12:550 «Пастырь»: Таинство венчания. ВИДЕО 31.07.2025, 21:400 В поселке Будник Псковского района прошёл праздничный водосвятный молебен 31.07.2025, 16:031 Михаил Ведерников вручил орден Дружбы протоиерею Олегу Тэору
31.07.2025, 15:340 Божественная литургия состоится в псковском храме Александра Невского в День ВДВ 28.07.2025, 20:200 Ремонтно-реставрационные работы продолжаются в Стефаниевской церкви XVII века Мирожского монастыря в Пскове 28.07.2025, 12:450 В Паломническом центре Псково-Печерского монастыря прошла летняя смена семейного лагеря 28.07.2025, 11:091 На прежнем основании
28.07.2025, 07:000 День Крещения Руси отмечают 28 июля 27.07.2025, 21:510 Молебен отслужили равноапостольной княгине Ольге на ее малой родине в псковской деревне  26.07.2025, 16:000 В Петербурге пройдет концерт, посвященный патриарху Тихону 26.07.2025, 11:400 Руководителя службы помощи «Белый цветок» наградили орденом преподобной Ефросинии
25.07.2025, 11:470 «Пастырь. Защитники Отечества»: Священники на войне. ВИДЕО 25.07.2025, 10:280 Большое воссоздание на Мирожке 24.07.2025, 15:410 Торжественный молебен княгине Ольге совершили в Псковском кремле 24.07.2025, 13:490 На погосте Выбуты Псковской области почтили память святой равноапостольной княгини Ольги
24.07.2025, 11:130 Торжественный молебен ко Дню памяти княгини Ольги проведут в Псковском кремле 23.07.2025, 12:070 Хор духовенства Псковской митрополии исполнил песню «Поклонимся великим тем годам». ВИДЕО 22.07.2025, 17:300 Божественную литургию провел митрополит Матфей в Острове 19.07.2025, 19:300 V Псковский фестиваль колокольного звона пройдёт в Псковой епархии
19.07.2025, 16:000 В храме преподобного Сергия Радонежского в Пскове состоялось престольное торжество 19.07.2025, 09:200 Митрополит Псковский и Порховский Матфей сослужил Патриарху Кириллу за Божественной Литургией 18.07.2025, 21:590 Новую часовню освятили в Изборске 18.07.2025, 21:140 Псковский фестиваль колокольного звона пройдет 23 и 24 июля 
18.07.2025, 19:201 Освящение храма святых страстотерпцев Цесаревича Алексия и праведного врача Евгения (Боткина) пройдет в Пскове 20 июля 18.07.2025, 13:550 Празднование в честь обретения мощей преподобного Сергия Радонежского происходит 18 июля 17.07.2025, 20:400 Ежемесячный крестный ход вокруг Пскова пройдёт 22 июля 17.07.2025, 20:001 Памятник патриарху Тихону расположится у стен Псковской духовной семинарии
14.07.2025, 08:200 Реставрацию Троицкого собора в Пскове планируют завершить в 2027 году 13.07.2025, 17:000 Митрополит Матфей совершил Литургию в Псково-Печерском монастыре 13.07.2025, 09:400 Митрополит Матфей возглавил всенощное бдение в Псково-Печерском монастыре 12.07.2025, 10:000 Праздник апостолов Петра и Павла отмечают 12 июля
11.07.2025, 11:041 Митрополит Матфей освятил пятизвездочный отель «Генрих» в Пскове 09.07.2025, 19:400 Фотовыставка «Храмы Псковской архитектурной школы — люди и храмы» открылась в библиотеке имени Ивана Василёва 09.07.2025, 13:450 Церковный хор выступит на праздновании Дня города Пскова 09.07.2025, 07:000 Образ Тихвинской иконы Божией Матери почитают православные 9 июля
07.07.2025, 18:250 Купол храма святых страстотерпцев Цесаревича Алексия и праведного врача Евгения (Боткина) освятили в Пскове 07.07.2025, 14:410 В Пскове отслужили первую литургию в храме блаженной Ксении Петербургской 07.07.2025, 08:400 Рождество Крестителя Господня Иоанна Предтечи отмечают православные 7 июля 02.07.2025, 16:150 Первая литургия в псковском храме блаженной Ксении Петербургской состоится 6 июля
01.07.2025, 21:200 Началась реставрация здания бывшей Псковской Духовной семинарии 01.07.2025, 18:400 Митрополит Матфей провел встречу с выпускниками программы «Педагог духовно-нравственных дисциплин» 30.06.2025, 22:001 Деревянный храм блаженной Ксении Петербургской из московского района Останкино переехал в Псков 30.06.2025, 16:530 Приход храма Боголюбской иконы Богоматери приглашает на престольный праздник в Дедовичах
29.06.2025, 17:080 Временный храм святой Ксении Петербургской открылся в Пскове 28.06.2025, 20:420 Освящение храма блаженной Ксении Петербургской состоится в Пскове 29 июня  28.06.2025, 20:400 Митрополит Матфей совершил Божественную Литургию в восстанавливающемся храме деревни Петрилово 27.06.2025, 17:410 Митрополит Матфей принял участие в торжествах в честь святителя Тихона в Белоруссии 
27.06.2025, 12:270 «Пастырь. Защитники Отечества»: Князь Довмонт. ВИДЕО 27.06.2025, 12:240 Иконы из Псковской области отправятся в храмы новых регионов 27.06.2025, 08:400 Демонтаж штукатурного слоя продолжается в Троицком соборе Пскова 25.06.2025, 18:080 Патриарх Кирилл: Уже сейчас многие выбирают коммуникацию с ИИ вместо общения с человеком
25.06.2025, 14:080 Временный храм святой Ксении Петербургской в Пскове освятят 29 июня 25.06.2025, 10:250 Воспитание любовью 24.06.2025, 07:000 День Варнавы отмечают православные 24 июня 23.06.2025, 20:200 В Стефановской церкви Мирожского монастыря продолжаются кровельные работы
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru