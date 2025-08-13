Церковь / Новости епархии

Митрополит Матфей совершил Божественную Литургию в храме блаженной Ксении Петербургской в Пскове

Митрополит Псковский и Порховский Матфей совершил Божественную Литургию в храме блаженной Ксении Петербургской города Пскова сегодня, 17 августа, в Неделю 10-ю по Пятидесятнице. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской епархии.

Фото здесь и далее: Псковская епархия/ Telegram-канал

Его Высокопреосвященству сослужили: благочинный храмов города Пскова протоиерей Андрей Большанин, клирик Свято-Троицкого кафедрального собора города Пскова иерей Антоний Афанасьев, насельники Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря: иеромонах Анатолий (Подолян) и иеромонах Иоанн (Князев).

Песнопения Литургии исполнил Архиерейский хор под управлением Марии Быковой. За богослужением молились многочисленные прихожане храма и паломники.

По окончании Литургии митрополит Матфей обратился ко всем собравшимся с Архипастырским словом.