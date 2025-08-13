Церковь / Новости епархии

Митрополит Матфей встретился с участниками православного молодежного лагеря «Трилучье»

Встреча митрополита Псковского и Порховского Матфея с участниками молодежного православного лагеря «Трилучье» состоялась в трапезной Паломнического центра Свято-Успенского Псково-Печерского 28 августа, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской епархии.

Фото здесь и далее: Псковская епархия

Во встрече также приняли участие: благочинный Псково-Печерской обители иеромонах Прохор (Андрейчук), руководитель отдела по делам молодежи иерей Тигрий Агаджанян, студенты Псково-Печерской духовной семинарии.

Участники молодежного православного лагеря «Трилучье» поделились с Владыкой и духовенством своими впечатлениями о лагере, а также задали интересующие их вопросы Владыке Матфею.