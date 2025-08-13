Церковь / Новости епархии

Теплые полы установят в церкви Николы со Усохи в Пскове

Специалисты установят теплые полы с водяным контуром в церкви Николы со Усохи в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове и Псковской области».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове и Псковской области» / Telegram

Установлена стропильная система из бруса, обработанного специальными антибактериальными и противопожарными составами. Завершается устройство обрешетки.

Ранее была завершена замена кровельного покрытия над четвериком и алтарной частью храма. Оштукатурены и покрашены фасады и стены внутри четверика.

Реставраторы продолжают работы в интерьерах, воссоздавая исторические дверные и оконные проемы. Также они приступили к устройству полов в основном объеме здания. Во всем храме будут устроены теплые полы с водяным контуром.

Как отметили специалисты, церковь Николы со Усохи является памятником архитектуры XV-XVI веков федерального значения и входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Реставрация осуществляется по проекту, утвержденному в Министерстве культуры РФ, с использованием исторических чертежей и исследовательских материалов Ю.П. Спегальского.

В настоящий момент реставраторы завершают кладку стены северного придела, а в южном приделе завершена предварительная отделка стен. Проведено тестирование наружных коммуникаций, и работы выполнены в хорошем качестве. Следующим этапом станет подключение к внутренним сетям. Работы идут в хорошем, бесперебойном темпе.

«Одно из значительных и интересных возвращений исторического облика храму можно будет наблюдать в ближайшее время: изменится входная группа в памятник архитектуры. Будет раскрыто крыльцо, которое в ходе перестроек было заложено и закрыто, служа долгие годы подсобным помещением. Реставраторы по проекту архитектора Евгения Иванова удалят позднее заполнение и сделают открытую паперть, которая будет иметь завершение в виде двух колонн», - подчеркнули в сообществе.