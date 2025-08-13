Церковь / Новости епархии

Школа клиросного искусства объявляет набор на новый учебный год в Пскове

В сентябре школа клиросного искусства «Хородиа» при храме священномученика Климента Римского города Пскова объявляет набор обучающихся на новый учебный год. К обучению приглашаются все желающие с четырнадцати лет. Обязательно наличие музыкального слуха, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской епархии.

Фото: Псковская епархия

В рамках одиннадцатимесячного курса обучение пройдет по нескольким дисциплинам:

Церковное пение (гласы, напевы, авторские песнопения и т. д.);

Сольфеджио (нотная грамота);

Устав;

Литургика;

Церковно-славянский язык (знания грамматики для чтения);

Этика и психология отношений на клиросе и в храме.

Помимо основных дисциплин проводятся встречи с клириками православных храмов для беседы и разъяснения животрепещущих вопросов в рамках школы. По окончании обучения выдаётся сертификат и полезные материалы в помощь певчему, чтецу или начинающему регенту. Обучение платное.

Также на базе школы клиросного искусства «Хородиа» открываются полугодичные курсы повышения квалификации для регентов и певчих православных храмов.

По всем вопросам можно обращаться к руководителю школы Светлане Мельниковой.