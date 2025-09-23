Церковь / Новости епархии

Святое дело

Великие Луки некогда украшали купола десятков храмов и часовен, но большинство из них были утрачены в ходе политических потрясений и войн прошлого столетия. Сегодня обители возрождаются усилиями местных властей, епархии, руководителей предприятий и неравнодушных горожан. За последние несколько лет в городе построили несколько религиозных объектов, где верующие могут обратиться к Богу, колокола ещё одного освятили на прошлой неделе.

Псковская Лента Новостей выяснила, как благодаря совместной работе удаётся восстанавливать святыни, в каких локациях они возводятся и какую роль играют в жизни горожан.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации города Великие Луки

Да не умолкнет колокольный звон

До революции в Великих Луках насчитывалось 16 православных церквей, 11 часовен и два монастыря. Увы, почти все они перестали функционировать в XX веке, за исключением храма Казанской иконы Божией Матери. Церковь была построена на городском кладбище в 1821 году по инициативе и на средства местного титулярного советника купца Григория Нечаева, а также других добровольных жертвователей. Храм оставался действующим даже в советские годы и стал одним из немногочисленных зданий, которые уцелели во время Великой Отечественной войны. Он практически сохранил первоначальный вид и до сих пор радует великолучан своим колокольным перезвоном.

Чудом удалось сохранить Собор Вознесения Христова, который являлся главным храмом Вознесенского женского монастыря, игравшего важную роль в духовной жизни дореволюционных Великих Лук. Каменное здание церкви было построено к 1752 году при игуменье Маргарите Карцевой. После революции в 1918 году монастырь был закрыт, но сам храм по договору с общиной верующих продолжал действовать до 1924 года. В период Великой Отечественной войны объект сильно пострадал, в послевоенное время его использовали сперва как жилое помещение, затем приспособили под склад. В конце 1980-х годов было принято решение о восстановлении обители, в 1990 году в Свято-Вознесенском соборе начались совершаться божественные литургии, в ноябре 1993 года раздался колокольный звон.

Первым православным сооружением, построенным на территории города в XXI веке, стал храм Святителя Тихона, святых Новомучеников и Исповедников Российских. Вопрос возведения святыни в густонаселенном Северном микрорайоне обсуждался много лет, но работы начались только в 2012 году. Строительство велось на пожертвования великолучан. 5 ноября 2014 года были освящены кресты храма, а за полгода до этого, 9 апреля 2014 года, – колокола. Первое богослужение в новом храме состоялось 13 апреля 2015 года, чин освящения состоялся в 2016 году в рамках праздничных мероприятий, приуроченных к 850-летнему юбилею Великих Лук.

Фото: Приход храма во имя Святителя Тихона / «ВКонтакте»

Напомним, святитель Тихон родился неподалёку от Великих Лук, в деревне Клин Куньинского района, где сохранилась Воскресенская церковь, в которой служил его отец - священник Иоанн Беллавин. В настоящее время храм является подворьем мужского монастыря, там проводятся восстановительные работы, планируется создание центра паломничества. В августе 2023 года на въезде в Кунью был открыт памятник святителю Тихону, в честь 100-летия со дня его блаженной кончины в 2024 году в Великих Луках установили монумент на площади Вознесения.

В 2015 году был возобновлен домовая церковь святителя Николая при епархиальном управлении города Великие Луки. Она расположена в здании дореволюционной постройки, где ранее находился Никольский храм духовного училища. В 1915 году в трехэтажном корпусе развернули военно-полевой госпиталь, затем там размещались исполком, детский дом, а с 1953 года помещения перешли в ведение сельскохозяйственного института. После передачи здания Великолукскому епархиальному управлению там вновь открылась церковь. Многое для храма пожертвовали неравнодушные люди - престол, святые иконы, церковную утварь. Сегодня там регулярно проводятся богослужения.

Долгожданное событие

На протяжении последних лет духовная жизнь в Великих Луках продолжает активно развиваться благодаря совместным усилиям городских властей, духовенства, руководителей местных предприятий и организаций, неравнодушных прихожан.

«Благодаря вашему личному примеру и многолетнему активному участию в возрождении православия на Великолукской земле, отношения между государственной властью и Русской православной церковью в нашем городе находятся на самом достойном уровне. Наши совместные усилия приносят добрые плоды: способствуют укреплению гражданского мира и согласия, содействуют сохранению и утверждению традиционных духовно-нравственных ценностей, поддерживают развитие церковно-общественных отношений не только в нашем городе, но и далеко за его пределами. Вы, как никто другой, правильно восприняли и деятельно поддержали решение о воссоздании в 2014 году Великолукской епархии, хорошо понимая значение этого события и для нашего города, и для всего региона в целом», - такие слова адресовал епископ Великолукский и Невельский Сергий главе Великих Лук Николаю Козловскому, вручая ему Орден преподобного Серафима Саровского III степени в ноябре 2023 года. Данную церковную награду присуждают за особый вклад в дело возрождения монастырей, храмов, пастырскую и церковно-общественную деятельность.

«Эту высокую награду я разделяю со всеми великолучанами, кто причастен к возрождению духовности и нравственности в нашем городе, в нашем обществе», - сказал в ответном слове Николай Козловский и выразил уверенность, что и в дальнейшем взаимодействие городской власти с Великолукской и Невельской епархией будет приносить свои положительные плоды.

И они не заставили себя долго ждать. Ещё один храм в Великих Луках освятили в ноябре 2024 года на улице Новоселенинской, церковь преподобного Мартирия Зеленецкого стала первой православной святыней в этом районе города.

Чин освящения провёл епископ Великолукский и Невельский Сергий, который и стал инициатором строительства. Он подчеркнул, что появление храма в честь преподобного Мартирия Зеленецкого на его родине, в Великих Луках – это долгожданное, очень важное и нужное событие.

«Мы сердечно благодарим всех благодетелей этого храма, жителей и руководство города, которые помогали в его создании. На этом месте не было ничего – просто пустырь, а теперь мы видим, что здесь стоит храм. Это плоды труда многих людей Божьих, а это значит, что в их сердцах живет вера, что Россия живет, она жива и будет жить. Было сказано, что вера воскреснет. Так и есть. Пройдут бури над русской землей, и все мы будем совершать свой спасительный путь», - обратился владыка к участникам первого богослужения в новом храме. Среди них были представители власти, благотворители, которые поддержали возведение святыни пожертвованиями, художники, расписавшие стены, строители и многочисленные прихожане.

Присутствовал и архиепископ Печерский Матфей, который возглавил Псковскую митрополию в 2024 году. Он назвал открытие храма преподобного Мартирия Зеленецкого одним из главных событий уходящего года и заявил, что для него большая радость провести первую службу в Великих Луках по такому торжественному поводу. Митрополит отметил патриаршими наградами всех, кто потрудился над созданием обители, кто поддерживал строительство и создавал его летопись. Среди награждённых было много великолучан: архиерейских грамот были удостоены глава города Николай Козловский, его заместитель Николай Андросович, первый заместитель главы администрации Великих Лук Виктор Каменский, представители местных компаний. А древлехранителя Великолукской епархии Олега Ленского наградили медалью преподобного Мартирия Зеленецкого.

Глава Псковской митрополии подчеркнул: появление храма в этом районе города поможет укрепить в вере многих людей, которым очень удобно будет приходить сюда и одним, и вместе с семьёй, детьми. Он обратил внимание, что храмы теперь – это не только молитвенные собрания, но и духовно-культурные центры, в которых открываются воскресные школы, кружки, благодаря чему к Богу приходят дети и молодёжь.

«Как известно, в прошлом в Великих Луках было много церквей и храмов, которые впоследствии были разрушены в ходе политических катаклизмов и войн. Поэтому сооружение нового храма, особенно в этом развивающемся округе, очень необходимо», - подтвердил Николай Козловский и поблагодарил всех, кто внес свою лепту в строительство православной святыни.

Ещё одна стала доступна прихожанам спустя месяц, в декабре 2024-го: новая часовня во имя преподобного Сергия Радонежского была построена и освящена в сквере рядом с автовокзалом. В данной части города это единственное место, где люди могут обратиться к Богу. Религиозный объект открыт для всех желающих в любое время суток.

Обрёл свой голос

В настоящее время в городе насчитывается порядка 10 действующих часовен и 5 храмов, в которых на регулярной основе проводятся богослужения. Совсем скоро ещё одна святыня откроется на улице Горицкой, где сейчас ведётся строительство храма Успения Пресвятой Богородицы.

Церковь возводят по старинным фотографиям на Коломенском кладбище, где она и стояла два с лишним века подряд. Каменный храм был построен в конце XVIII века взамен двух предыдущих деревянных, разрушенных пожарами, он оставался действующим в начале Великой Отечественной войны, уцелел во время боевых действий. Среди жертвователей были довольно известные горожане, в том числе великолукские помещики и купцы. Однако в 50-х годах ХХ века храм был разобран.

В мае 2016 года по инициативе епископа Сергия на месте алтаря разрушенной церкви был установлен и освящён поклонный крест, тогда же было принято решение о восстановлении. Проект получил поддержку городских властей, и осенью 2019 года на старом погосте, на месте, где стоял прежний храм, началось строительство нового.

В июле 2024 года состоялось освящение закладного камня, была заложена капсула с памятной грамотой потомкам. В ней указан год основания объекта, имя действующего патриарха, архиерея и благотворителей, на чьи средства строят церковь.

Храм уже обрёл свой «голос»: 17 сентября состоялось освящение колоколов и креста. В торжестве приняли участие промышленники, предприниматели, руководство Великих Лук, депутаты городской Думы, представители администрации, Великолукской епархии, будущий настоятель храма отец Иоанн (Ильницкий), церковный хор и местные жители. Первый звон в колокола совершили митрополит Матфей и глава города.

«Этот храм строится всем миром. Вклад в его возведение вносят великолучане, предприятия, предприниматели, неравнодушные земляки и друзья нашего города из других регионов. Сегодня я выражаю искреннюю благодарность всем благотворителям, кто жертвует средства и силы ради этого святого дела. Возрождение храмов - одна из добрых традиций Великолукской земли, и радует, что с каждым годом становится всё больше инициативных, духовно сильных людей, стремящихся делать добрые дела», - отметил Николай Козловский. Он также уточнил, что строительство продолжается с большим вниманием к историческим деталям, с бережным отношением к каждому элементу.

«Строительство храма можно сравнить с рождением ребёнка. Люди молятся, переживают, чтобы он принёс плод доброй жизни - и для семьи, и для общества. Храм - это не просто стены. Это место особого Божьего присутствия. Под сводами храма собирается благодать, которая возвышает нас над суетой, к размышлению о вечности», - отметил митрополит Псковский и Порховский Матфей, который совершил чин освящения креста и колоколов. Их звон теперь будет напоминать каждому о высшем смысле жизни. Владыка поблагодарил главу города за постоянную поддержку, всех благотворителей - за молитвы, труд и щедрость и передал Великолукской епархии икону преподобного Мартирия Зеленецкого как символ духовного покровительства и молитвенной поддержки.

Ещё один важный объект, который имеет огромное значение в деле сохранения культурных и духовно-нравственных ценностей, появился в городе на Ловати в мае текущего года. Первый в регионе Епархиальный церковный музей уже стал местом притяжения для всех, кто интересуется историей, культурой и духовным наследием Псковщины. С каждым годом таких людей в Великих Луках становится всё больше, как и религиозных объектов, которые возводят общими усилиями. Возрождаются православные святыни, утраченные в трудные времена, строятся новые, – всё это определённо способствует духовному росту, без которого невозможно представить рост социальный и экономический.

Ульяна Лаблюк