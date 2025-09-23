Святое дело

Великие Луки некогда украшали купола десятков храмов и часовен, но большинство из них были утрачены в ходе политических потрясений и войн прошлого столетия. Сегодня обители возрождаются усилиями местных властей, епархии, руководителей предприятий и неравнодушных горожан. За последние несколько лет в городе построили несколько религиозных объектов, где верующие могут обратиться к Богу, колокола ещё одного освятили на прошлой неделе.
Псковская Лента Новостей выяснила, как благодаря совместной работе удаётся восстанавливать святыни, в каких локациях они возводятся и какую роль играют в жизни горожан.
Фото здесь и далее: пресс-служба администрации города Великие Луки
До революции в Великих Луках насчитывалось 16 православных церквей, 11 часовен и два монастыря. Увы, почти все они перестали функционировать в XX веке, за исключением храма Казанской иконы Божией Матери. Церковь была построена на городском кладбище в 1821 году по инициативе и на средства местного титулярного советника купца Григория Нечаева, а также других добровольных жертвователей. Храм оставался действующим даже в советские годы и стал одним из немногочисленных зданий, которые уцелели во время Великой Отечественной войны. Он практически сохранил первоначальный вид и до сих пор радует великолучан своим колокольным перезвоном.
Чудом удалось сохранить Собор Вознесения Христова, который являлся главным храмом Вознесенского женского монастыря, игравшего важную роль в духовной жизни дореволюционных Великих Лук. Каменное здание церкви было построено к 1752 году при игуменье Маргарите Карцевой. После революции в 1918 году монастырь был закрыт, но сам храм по договору с общиной верующих продолжал действовать до 1924 года. В период Великой Отечественной войны объект сильно пострадал, в послевоенное время его использовали сперва как жилое помещение, затем приспособили под склад. В конце 1980-х годов было принято решение о восстановлении обители, в 1990 году в Свято-Вознесенском соборе начались совершаться божественные литургии, в ноябре 1993 года раздался колокольный звон.
Первым православным сооружением, построенным на территории города в XXI веке, стал храм Святителя Тихона, святых Новомучеников и Исповедников Российских. Вопрос возведения святыни в густонаселенном Северном микрорайоне обсуждался много лет, но работы начались только в 2012 году. Строительство велось на пожертвования великолучан. 5 ноября 2014 года были освящены кресты храма, а за полгода до этого, 9 апреля 2014 года, – колокола. Первое богослужение в новом храме состоялось 13 апреля 2015 года, чин освящения состоялся в 2016 году в рамках праздничных мероприятий, приуроченных к 850-летнему юбилею Великих Лук.
Фото: Приход храма во имя Святителя Тихона / «ВКонтакте»
В 2015 году был возобновлен домовая церковь святителя Николая при епархиальном управлении города Великие Луки. Она расположена в здании дореволюционной постройки, где ранее находился Никольский храм духовного училища. В 1915 году в трехэтажном корпусе развернули военно-полевой госпиталь, затем там размещались исполком, детский дом, а с 1953 года помещения перешли в ведение сельскохозяйственного института. После передачи здания Великолукскому епархиальному управлению там вновь открылась церковь. Многое для храма пожертвовали неравнодушные люди - престол, святые иконы, церковную утварь. Сегодня там регулярно проводятся богослужения.
На протяжении последних лет духовная жизнь в Великих Луках продолжает активно развиваться благодаря совместным усилиям городских властей, духовенства, руководителей местных предприятий и организаций, неравнодушных прихожан.
«Благодаря вашему личному примеру и многолетнему активному участию в возрождении православия на Великолукской земле, отношения между государственной властью и Русской православной церковью в нашем городе находятся на самом достойном уровне. Наши совместные усилия приносят добрые плоды: способствуют укреплению гражданского мира и согласия, содействуют сохранению и утверждению традиционных духовно-нравственных ценностей, поддерживают развитие церковно-общественных отношений не только в нашем городе, но и далеко за его пределами. Вы, как никто другой, правильно восприняли и деятельно поддержали решение о воссоздании в 2014 году Великолукской епархии, хорошо понимая значение этого события и для нашего города, и для всего региона в целом», - такие слова адресовал епископ Великолукский и Невельский Сергий главе Великих Лук Николаю Козловскому, вручая ему Орден преподобного Серафима Саровского III степени в ноябре 2023 года. Данную церковную награду присуждают за особый вклад в дело возрождения монастырей, храмов, пастырскую и церковно-общественную деятельность.
«Эту высокую награду я разделяю со всеми великолучанами, кто причастен к возрождению духовности и нравственности в нашем городе, в нашем обществе», - сказал в ответном слове Николай Козловский и выразил уверенность, что и в дальнейшем взаимодействие городской власти с Великолукской и Невельской епархией будет приносить свои положительные плоды.
И они не заставили себя долго ждать. Ещё один храм в Великих Луках освятили в ноябре 2024 года на улице Новоселенинской, церковь преподобного Мартирия Зеленецкого стала первой православной святыней в этом районе города.
Чин освящения провёл епископ Великолукский и Невельский Сергий, который и стал инициатором строительства. Он подчеркнул, что появление храма в честь преподобного Мартирия Зеленецкого на его родине, в Великих Луках – это долгожданное, очень важное и нужное событие.
Присутствовал и архиепископ Печерский Матфей, который возглавил Псковскую митрополию в 2024 году. Он назвал открытие храма преподобного Мартирия Зеленецкого одним из главных событий уходящего года и заявил, что для него большая радость провести первую службу в Великих Луках по такому торжественному поводу. Митрополит отметил патриаршими наградами всех, кто потрудился над созданием обители, кто поддерживал строительство и создавал его летопись. Среди награждённых было много великолучан: архиерейских грамот были удостоены глава города Николай Козловский, его заместитель Николай Андросович, первый заместитель главы администрации Великих Лук Виктор Каменский, представители местных компаний. А древлехранителя Великолукской епархии Олега Ленского наградили медалью преподобного Мартирия Зеленецкого.
Глава Псковской митрополии подчеркнул: появление храма в этом районе города поможет укрепить в вере многих людей, которым очень удобно будет приходить сюда и одним, и вместе с семьёй, детьми. Он обратил внимание, что храмы теперь – это не только молитвенные собрания, но и духовно-культурные центры, в которых открываются воскресные школы, кружки, благодаря чему к Богу приходят дети и молодёжь.
«Как известно, в прошлом в Великих Луках было много церквей и храмов, которые впоследствии были разрушены в ходе политических катаклизмов и войн. Поэтому сооружение нового храма, особенно в этом развивающемся округе, очень необходимо», - подтвердил Николай Козловский и поблагодарил всех, кто внес свою лепту в строительство православной святыни.
Ещё одна стала доступна прихожанам спустя месяц, в декабре 2024-го: новая часовня во имя преподобного Сергия Радонежского была построена и освящена в сквере рядом с автовокзалом. В данной части города это единственное место, где люди могут обратиться к Богу. Религиозный объект открыт для всех желающих в любое время суток.
В настоящее время в городе насчитывается порядка 10 действующих часовен и 5 храмов, в которых на регулярной основе проводятся богослужения. Совсем скоро ещё одна святыня откроется на улице Горицкой, где сейчас ведётся строительство храма Успения Пресвятой Богородицы.
В мае 2016 года по инициативе епископа Сергия на месте алтаря разрушенной церкви был установлен и освящён поклонный крест, тогда же было принято решение о восстановлении. Проект получил поддержку городских властей, и осенью 2019 года на старом погосте, на месте, где стоял прежний храм, началось строительство нового.
В июле 2024 года состоялось освящение закладного камня, была заложена капсула с памятной грамотой потомкам. В ней указан год основания объекта, имя действующего патриарха, архиерея и благотворителей, на чьи средства строят церковь.
Храм уже обрёл свой «голос»: 17 сентября состоялось освящение колоколов и креста. В торжестве приняли участие промышленники, предприниматели, руководство Великих Лук, депутаты городской Думы, представители администрации, Великолукской епархии, будущий настоятель храма отец Иоанн (Ильницкий), церковный хор и местные жители. Первый звон в колокола совершили митрополит Матфей и глава города.
«Строительство храма можно сравнить с рождением ребёнка. Люди молятся, переживают, чтобы он принёс плод доброй жизни - и для семьи, и для общества. Храм - это не просто стены. Это место особого Божьего присутствия. Под сводами храма собирается благодать, которая возвышает нас над суетой, к размышлению о вечности», - отметил митрополит Псковский и Порховский Матфей, который совершил чин освящения креста и колоколов. Их звон теперь будет напоминать каждому о высшем смысле жизни. Владыка поблагодарил главу города за постоянную поддержку, всех благотворителей - за молитвы, труд и щедрость и передал Великолукской епархии икону преподобного Мартирия Зеленецкого как символ духовного покровительства и молитвенной поддержки.
Ещё один важный объект, который имеет огромное значение в деле сохранения культурных и духовно-нравственных ценностей, появился в городе на Ловати в мае текущего года. Первый в регионе Епархиальный церковный музей уже стал местом притяжения для всех, кто интересуется историей, культурой и духовным наследием Псковщины. С каждым годом таких людей в Великих Луках становится всё больше, как и религиозных объектов, которые возводят общими усилиями. Возрождаются православные святыни, утраченные в трудные времена, строятся новые, – всё это определённо способствует духовному росту, без которого невозможно представить рост социальный и экономический.
Ульяна Лаблюк