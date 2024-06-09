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Строительство храма Успения Пресвятой Богородицы возобновлено в Великих Луках

Строительство храма Успения Пресвятой Богородицы в Великих Луках возобновлено после четырехлетнего перерыва на территории Коломенского кладбища. Об этом сообщил глава города Николай Козловский в своем еженедельном обращении, опубликованном в Telegram-канале.

Глава Великих Лук напомнил, что каменный храм был построен в конце XVIII века взамен двух предыдущих деревянных храмов, разрушенных пожарами. «Храм имел полусферический купол, простое кубическое здание и невысокую колокольню. Выдержан был в самых спокойных формах. Иконостас в храме был древним и обновлённым впоследствии. К церкви были приписаны две часовни, одна из которых, – во имя Святителя и Чудотворца Николая, – стояла в деревне Золотково. Вторая, – Преподобного Нила Столобенского, построенная в 1851 году, – размещалась в пределах церковной ограды. Храм считался кладбищенским, так как находился на Коломенском кладбище. Кладбище получило название по протекающей рядом речке Коломенке, но иногда его именовали и по названию храма – Успенским», - поделился историей Николай Козловский.

Среди жертвователей храма были довольно известные горожане, среди которых были великолукские помещики и купцы.

«Особо стоит упомянуть о священнике этого храма Иване Михайловиче Пульхерове. Благодаря его неустанной деятельности и краеведческим изысканиям мы можем многое узнать о Великих Луках 19-го столетия. Иван Михайлович стал священником Успенской церкви в 1848 году и оставался им до самой смерти. 37 лет своей жизни он посвятил служению церкви и Великим Лукам. В 1860 году его стараниями в городе была открыта школа для девочек, позднее преобразованная в городскую школу. При этой школе работала прекрасная библиотека», - продолжил он.

Успенский храм оставался действующим даже в начале Великой Отечественной войны, в 50-х годах ХХ века он был разобран.

«В мае 2016 года на месте алтаря разрушенного храма был установлен и освящён поклонный крест. По поручению епископа Великолуского, Невельского Сергея чин освящения совершил архимандрит Сергий, настоятель домового храма во имя святителя Николая Чудотворца. Осенью 2019 года были начаты работы по строительству нового храма на старом погосте, на месте, где стоял прежний. Настоятелем нового храма назначен благочинный Великолукского церковного округа, протоиерей Иоанн Ильницкий. 13 сентября 2019 года епископ Великолукский и Невельский Сергий возглавил молебное пение перед началом строительства храма Успения Пресвятой Богородицы», - рассказал Николай Козловский.

Церковь возводят по старинным фотографиям на Коломенском кладбище, где она и стояла два с лишним века подряд. Согласно историческим источникам, Успенская церковь имела три престола.

«Как уже было сказано ранее, она продолжала работать в годы Великой Отечественной войны, и уцелела во время боевых действий, но потом храм уничтожили. Сейчас на месте строительства уже заложен фундамент будущей святыни, подрядчики приступают к активным работам. Перед строительством местность была исследована, проведены необходимые археологические изыскания. Возведение церкви ведется на деньги благотворителей – жителей города Великие Луки, а также наших организаций и предприятий», - добавил Николай Козловский.