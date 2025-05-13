Церковь / Новости епархии

В Великих Луках открылся первый в регионе Епархиальный церковный музей

Накануне Международного дня музеев в Великих Луках состоялось значимое культурное событие — открытие первого в регионе Епархиального музея, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Великих Лук.

Фото здесь и далее: администрация Великих Лук

Он разместился на втором этаже здания Великолукской епархии на улице Ставского, 63.

Торжественная церемония открытия прошла 14 мая. В ней приняли участие Епископ Великолукский и Невельский Сергий, представители духовенства, заместитель Главы города Сергей Гусев, глава Администрации Великих Лук Андрей Беляев, а также краеведы и общественники.

Открывая мероприятие, Владыка Сергий отметил особую значимость нового учреждения: «Я думаю, что это важное, выдающееся событие не только в жизни нашей епархии, но и всего города, а может быть, и области. Музей создавался не только для внутрицерковного пользования, но и для всех интересующихся историей, церковным искусством. Сюда смогут приходить школьники, студенты, просто горожане. Это исполнение давней мечты, которая стала возможной благодаря многолетней работе по сбору экспонатов — в том числе из заброшенных и закрытых храмов».С приветственным словом от имени Главы города Николая Козловского выступил его заместитель Сергей Гусев. Он подчеркнул символическое значение музея в деле возвращения к историческим истокам:

«Великие Луки некогда украшали купола десятков храмов и часовен. Сегодня, благодаря трудам Владыки Сергия и поддержке городских властей, мы видим возрождение православных святынь».

Глава администрации Великих Лук Андрей Беляев выразил благодарность Владыке Сергию и всем, кто принимал участие в создании музея, за вклад в сохранение культурного наследия и духовных традиций.

Депутат городской Думы, историк и краевед Дмитрий Белюков в своём обращении к собравшимся подчеркнул, что открытие музея имеет огромное значение для краеведческой работы и патриотического воспитания молодёжи.

Символическую ленточку у входа в музей перерезали Владыка Сергий и Сергей Гусев. Первую экскурсию провёл сотрудник Великолукской епархии Дмитрий Васильев. В ходе нее почетный гражданин Великих Лук, заслуженный учитель России Владимир Орлов передал музею ценные экспонаты, собранные во время своих поездок по Псковской области.

Экспозиция музея — результат многолетней кропотливой работы Владыки Сергия. Здесь представлены старинные иконы, дореволюционные церковные книги, облачения священнослужителей, рукописные ноты для церковного хора, редкие церковные газеты и журналы XIX–XX веков, а также нательные кресты священнослужителей, погибших в годы репрессий.

Особую ценность представляет икона «Огненное восхождение пророка Илии» с многофигурной композицией, в которой переданы как земные, так и небесные события из жизни святого. Эта икона была восстановлена практически по фрагментам и сегодня занимает центральное место в экспозиции.

Среди уникальных предметов также старинный ключ от древнего собора, найденный при раскопках на территории Великолукской крепости.

«Музей уже стал местом притяжения для всех, кто интересуется историей, культурой и духовным наследием Псковской земли. В ближайшее время будет опубликовано расписание его работы и условия посещения», - отметили в администрации.