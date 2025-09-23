Церковь / Новости епархии

Митрополит Матфей совершил Литургию в Савво-Крыпецком монастыре

Митрополит Псковский и Порховский Матфей совершил Божественную Литургию в Иоанно-Богословском Савво-Крыпецком монастыре, где пребывает чтимый образ Богоматери, сегодня, в Неделю 20-ю по Пятидесятнице и день прославления иконы Пресвятой Богородицы «Иверская», 26 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской епархии.

Фото здесь и далее: Псковская епархия

Его Высокопреосвященству сослужили: игумен Савво-Крыпецкой обители иеромонах Всеволод (Сиканов) с монастырским духовенством. Песнопения Литургии исполнил Архиерейский хор под управлением Марии Быковой. За богослужением молились братия обители и многочисленные паломники.

По окончании Литургии митрополит Матфей обратился ко всем собравшимся с Архипастырским словом.