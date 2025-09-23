Иеромонах Варнава возглавил Великолукскую епархию

Иеромонах Варнава (Снытко) возглавил Великолукскую епархию решением Священного Синода, сообщили Псковской Ленте Новостей в епархии.
Фотографии: Великолукская епархия
30 октября в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил очередное заседание Священного Синода Русской православной церкви.
Среди прочих важных вопросов, Священный Синод имел суждение о замещении вакантной кафедры Великолукской епархии (Псковской митрополии). Постановили (журнал №91 от 30.10.2025):
Иеромонах Варнава (Евгений Снытко) родился 17 октября 1977 года. Хиротонисан во диакона 24.07.2017 г. Хиротонисан во иерея: 03.09.2017 г. Окончил Санкт-Петербургскую духовную семинарию в 2011 г. Имеет несколько дипломов о высшем образовании.
До настоящего момента занимал должность секретаря Великолукской епархии и настоятеля храма иконы Божией Матери «Милующая» д. Вехно Новоржевского района. Является исполнительным директором благотворительного фонда «Православная детская миссия имени преподобного Серафима Вырицкого».
Напомним, епископа Великолукского и Невельского Сергия отправили на покой в связи с достижением 75-летия.